El Real Madrid abruma al Sevilla con su potencia de fuego

Karim Benzema es baja de última hora para el partido que medirá esta noche al Real Madrid con el Sevilla en el Santiago Bernabéu. El club de Chamartín ha emitido un parte médico en el que confirma la ausencia por fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda del '9' para un duelo en el que la gran noticia del líder es el regreso de Thibaut Courtois a la convocatoria. Tras perderse los seis últimos encuentros por una molesta ciática, el cancerbero belga volverá a ponerse bajo palos y recibirá el tributo de la parroquia blanca por el Trofeo Yashin que conquistó el lunes.

El Real Madrid, al que solo Osasuna ha sido capaz de bajar a la tierra en una Liga que gobierna por el momento con puño de hierro, aspira a seguir metiendo presión al Barça doblegando al cuadro de Jorge Sampaoli, que comparecerá en el templo de Chamartín bajo en defensas pero con Isco poniendo el morbo en el retorno del centrocampista de Arroyo de la Miel a la que fuera su morada durante nueve campañas en las que dejó luces y sombras.

«Contento de saludarlo y de verlo jugar. Para este club ha sido un gran futbolista y una gran persona», señaló respecto a ese reencuentro con el estiloso futbolista malagueño un Carlo Ancelotti que guarda un grato recuerdo del tiempo compartido con el que fuera su pupilo en dos etapas distintas, la primera marcada por el despegue de quien fuera gran promesa del fútbol español y la segunda por su declive en la 'casa blanca'.

Rescatado por el posteriormente defenestrado Julen Lopetegui para un Sevilla que trata de recobrar el pulso tras un pésimo inicio de campaña que finiquitó el proyecto del preparador de Asteasu, Isco espera obtener un buen recibimiento del Bernabéu en un partido al que el Real Madrid acude con viento a favor, pero también con un pequeño toque de atención por parte de su míster. «No siempre somos contundentes, a veces nos miramos demasiado al espejo», reconoció en la previa Ancelotti.

Orejas tiesas

El preparador de Reggiolo es consciente de que, a pesar del espléndido momento por el que atraviesa su escuadra, antes o después tendrá que afrontar algún bache en el camino y considera que mantener a sus soldados con las orejas tiesas es la mejor forma de evitar que caigan en un exceso de autocomplacencia. «No hay equipos invencibles y no nos sentimos así», aseveró el técnico del Real Madrid, que tiene las bajas de Benzema, Ceballos y Mariano para un pleito en el que todo apunta a que conformará su once de gala, excepción hecha del '9'.

Tras descansar en el duelo intersemanal ante el Elche, Mendy recuperará su puesto en el lateral izquierdo y Tchouaméni volverá a ejercer como guardaespaldas de Modric y Kroos en el centro del campo. Dicha disposición volverá a situar a Valverde como extremo derecho y a Rodrygo, goleador en el clásico del pasado domingo y asistente por partida doble el miércoles en el Martínez Valero, como recambio de Benzema. El paulista, por cierto, fue determinante en el último litigio ante el Sevilla, cuando encarriló con un tanto al inicio de la segunda parte aquella remontada en el Ramón Sánchez Pizjuán que despejó definitivamente la ruta hacia el trigésimo quinto alirón liguero de los blancos.

La abundancia de efectivos del Real Madrid contrasta con la carestía de piezas que presenta el Sevilla, especialmente en la retaguardia. Sampaoli tiene la ausencia en esa parcela del sancionado Kike Salas, expulsado en el alocado final de partido ante el Valencia, así como las de los lesionados Nianzou y Rekik. La buena noticia para el técnico de Casilda es que Marcao, al que concedió descanso por fatiga muscular frente al equipo del murciélago, entró en la lista y ejercerá como jefe de una línea que gana mucho con su experiencia y jerarquía. Gudelj retrasará su posición para acompañar al brasileño en el eje de la zaga.

Fernando, afectado todavía por las secuelas de un virus que no le ha permitido jugar desde hace un mes; Acuña, lastrado por un problema crónico; y Corona, lesionado de larga duración, son las otras bajas de un Sevilla que no gana en el Bernabéu desde diciembre de 2008 y contabiliza doce derrotas en sus trece últimas visitas ligueras al coso de Chamartín. Pese a ello, Sampaoli, que reconoció que el Real Madrid es «extremadamente peligroso» e «impredecible», no renuncia a dar la sorpresa. «Intentaremos jugar un partido de mucha audacia, si el rival lo permite. La idea es no vivir como partenaire, sino intentar protagonizarlo», proclamó el argentino.

El Real Madrid mantiene su paso apabullante por el campeonato. El incontenible líder de Primera, cuyo dominio resultó abrumador en el descorche del duelo frente al Sevilla, terminó despedazando con su exultante poderío físico y letal capacidad ofensiva en un cuarto de hora terminal a un conjunto hispalense que solo encontró espacio para soñar al inicio de la segunda parte, cuando la relajación local permitió emerger a una escuadra, hasta entonces, sin alma.

Un gol de Lamela, que castigó el exceso de regulación del equipo de Carlo Ancelotti, al que Modric había puesto por delante nada más comenzar el pleito, apretó un encuentro en el que los blancos habían campado a sus anchas. Pero los cambios de Ancelotti resultaron definitivos para que el descamisado bloque de Chamartín sellase su décima victoria en el torneo con las dianas en el último tramo de Lucas Vázquez y Valverde.

Este último, Pichichi de los blancos a estas alturas con seis tantos, cuatro de ellos desde fuera del área, protagonizó la única nota preocupante de la noche en clave local al marcharse renqueante tras una entrada del Papu Gómez a la altura del tobillo.

Real Madrid Courtois, Carvajal (Lucas Vázquez, min. 76), Militao, Alaba (Nacho, min. 86), Mendy (Rüdiger, min. 76), Tchouaméni (Camavinga, min. 65), Modric (Asensio, min. 76), Kroos, Valverde, Rodrygo y Vinicius. 3 - 1 Sevilla Bono, Montiel, Gudelj, Marcao, Alex Telles, Jordán, Rakitic (Delaney, min. 76), Óliver Torres (Papu Gómez, min. 69), Jesús Navas (Carmona, min. 66), Isco (Rafa Mir, min. 76) y Lamela. Goles: 1-0: min. 5, Modric. 1-1: min. 54, Lamela. 2-1: min. 79, Lucas Vázquez. 3-1: min. 80, Valverde.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó a Jordán, Montiel, Tchouaméni, Gudelj y Papu Gómez.

Incidencias: Partido correspondiente a la 11ª jornada de Liga, disputado en el Santiago Bernabéu ante 59.625 espectadores.

Pese a que el Sevilla atraviesa una crisis existencial, Ancelotti ensambló un once de etiqueta en el que solo faltó Benzema, baja de última hora por una fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda que le hará perderse también el partido de Champions contra el Leipzig del martes. En ausencia del francés, que ofreció su reciente Balón de Oro a la parroquia del Santiago Bernabéu en los prolegómenos del duelo al igual que hizo el recuperado Courtois con el Trofeo Yashin, fue Rodrygo el encargado de buscarle las cosquillas desde la posición de delantero centro al equipo de Jorge Sampaoli.

El técnico del cuadro nervionense asignó a Isco el rol de falso nueve, cerró con una defensa de cuatro e intentó que sus pupilos fuesen protagonistas con la pelota. Pero el plan se le vino abajo en un pestañeo. Un error de Montiel en la salida precipitó una colada por la izquierda de Vinicius, que divisó a Modric en el segundo palo y filtró para que el croata definiese a placer en su partido número 450 portando la zamarra del Real Madrid.

La tempranera ventaja puso al Real Madrid en una disyuntiva: buscar el sometimiento de un Sevilla preso de las dudas o vanagloriarse de lo logrado mirándose al espejo, como reprobó Ancelotti en la previa. Por momentos, el líder pareció tomar el primero de esos caminos. Vinicius tenía pista libre con Montiel, un mar de nervios. Los temblores del lateral argentino no eran sino el exponente más notorio de la tiritona colectiva que atenazaba al conjunto de Sampaoli, deficiente en todas las líneas. Alaba, Rodrygo, Modric y Vinicius desperdiciaron grandes oportunidades para elevar la renta antes del descanso frente a un oponente chato y sin filo.

Pero al Real Madrid le lastró esa condición de perdonavidas tras la reanudación. Un robo de Montiel seguido de un pase al espacio por el que percutía Lamela lo aprovechó el atacante para batir a Courtois con el exterior y dar luz a un Sevilla con otras hechuras. Hasta tal punto creció la tropa hispalense que incluso amenazó con ponerse por delante en un disparo de Isco a pase de Jesús Navas y otro de Lamela a resultas de un nuevo fallo en la salida, esta vez de Tchouaméni.

El giro de guion motivó la intervención de Ancelotti, que buscó el empuje de Camavinga y más tarde tocó a rebato cambiando los laterales y elevando la potencia de fuego con la entrada de Asensio en detrimento de Modric. Una decisión arriesgada cuyo impacto fue inmediato. Una triangulación entre Rodrygo, Valverde y Asensio permitió al balear lanzar una contra eléctrica, pausada en el momento justo por Vinicius y culminada a placer por Lucas Vázquez. El mazazo fue absoluto para el Sevilla, al que Valverde puso la mortaja estampando contra la red otro obús, esta vez con la diestra, tras pase de Asensio. El madridismo cruza los dedos porque el charrúa se marchó cojeando. Duro como la piedra, no hay otro cañón capaz de provocar semejante devastación.