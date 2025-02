El Real Madrid también sabe vivir sin Bellingham

Jude Bellingham volverá a estar a disposición de Carlo Ancelotti para el partido aplazado que el Real Madrid disputará el jueves ante el Getafe. Una ... vez cumplido ante la U. D. Las Palmas el encuentro de sanción por acumulación de amarillas que arrastraba tras ver la cartulina en el polémico choque disputado frente al Almería, el inglés será de nuevo el buque insignia de los blancos de cara a un enfrentamiento que puede servirles para asaltar el liderato de la Liga que ostenta el Girona. Su regreso supone la mejor de las noticias posibles para Carlo Ancelotti, pese a que al conjunto de Chamartín no le ha ido nada mal cuando el británico no ha sido de la partida.

Bellingham se ha perdido cinco duelos en lo que va de campaña y el Real Madrid ha cantado victoria en todos ellos. Un pleno que demuestra que los blancos han sido capaces de superar esa 'Bellinghamdependencia' que tantas alarmas desató como consecuencia del fulgurante inicio de temporada que protagonizó el todocampista de Stourbridge.

El '5' del Real Madrid fue fijo en el once hasta que Ancelotti optó por dejarle en el banquillo en el pleito de la primera vuelta de Liga celebrado el 27 de septiembre ante la U. D. Las Palmas en el Santiago Bernabéu. El motivo no fue otro que concederle un descanso a un futbolista que hasta entonces había disputado todos los minutos posibles, salvo los nueve últimos del encuentro contra el Almería correspondiente a la segunda jornada del torneo. Brahim hizo las funciones del ex del Borussia Dortmund y suyo fue el tanto con el que los blancos encarrilaron un triunfo que terminó de abrochar Joselu (2-0) sin necesidad de que el británico irrumpiese en el césped.

El siguiente partido que se perdió Bellingham fue el duelo de la fase de grupos de la Champions contra el Braga que acogió el Santiago Bernabéu el 8 de noviembre. Tres días antes, había helado la sangre del madridismo cuando le vio retorcerse de dolor tras una mala caída sufrida en el encuentro ante el Rayo Vallecano que le dejó maltrecho el hombro izquierdo. El '5' aguantó los 90 minutos sobre el césped en el citado pleito contra el cuadro franjirrojo, pero Ancelotti optó por la cautela en la siguiente cita y le dejó en el banquillo. Pese a ello, su equipo salió airoso y derrotó a la escuadra lusa por 3-0 con goles de Brahim, Vinicius y Rodrygo.

Brahim, sustituto recurrente del '5'

En vista de que el hombro de Bellingham no mejoraba, Ancelotti le dejó al margen de la convocatoria que elaboró para la riña con el Valencia correspondiente a la decimotercera jornada de Liga. Un encuentro en el que, de nuevo, Brahim fue el elegido para hacer las veces del inglés y donde el Real Madrid destrozó a su adversario por 5-1 con un tanto de Carvajal y sendos dobletes de Vinicius y de Rodrygo.

El debut del Real Madrid en Copa ante la Arandina ofreció otra oportunidad para que Ancelotti concediese un respiro a un futbolista capital dentro del engranaje del equipo debido a su gran despliegue y extraordinaria capacidad de llegada. Arda Güler fue el elegido en el Estadio Juan Carlos Higuero para ocupar el vértice superior del rombo en el centro del campo del Real Madrid y los blancos se impusieron por 1-3 merced a las dianas de Joselu, Brahim y Rodrygo.

También asaltó el Real Madrid el Estadio de Gran Canaria el pasado sábado, cuando el conjunto de Chamartín logró sobreponerse a la ausencia de Bellingham por acumulación de amarillas a fin de mantenerle el pulso por la Liga al Girona. El cuadro local se puso por delante en el marcador, pero Vinicius y Tchouaméni sellaron la décima remontada de la temporada para el Real Madrid con dos goles que volvieron a refrendar que los blancos, al menos por el momento, también saben vivir sin Bellingham.