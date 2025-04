El adiós del Real Madrid a Nacho tras una vida de blanco

Alberto Rubio Madrid Martes, 25 de junio 2024, 13:21 Comenta Compartir

El Real Madrid confirmó este martes que Nacho Fernández abandona el club 23 años después de llegar siendo un niño. Un secreto que conocía prácticamente todo el mundo desde hace días y que terminó por hacerse oficial a lo largo de la mañana. El capitán de la Decimoquinta y de la trigésimo sexta Liga, ha aceptado la oferta del Al-Qadsiah, equipo de la liga saudí. El central español ha firmado por dos años y percibirá un salario que rondará los 10 millones de euros anuales.

Nacho llegó al Real Madrid con apenas diez años, en 2001. En las categorías inferiores se fue forjando hasta alcanzar el primer equipo y obtener el premio mayor, debutar. Ocurrió en 2012, a las órdenes de José Mourinho, y poco a poco fue ganándose su puesto. Durante años fue conocido como «el suplente perfecto», y esperó pacientemente hasta lograr la recompensa de su vida. Este último año ha sido el primer capitán del Real Madrid y consiguió alzar el doblete de Liga y Champions.

Además ha entrado en el selecto club de ganadores de seis Copas de Europa. Durante años lo presidió Paco Gento en solitario y este año se unieron a él Toni Kroos, Luka Modric, Dani Carvajal y Nacho. El defensa deja el Real Madrid con un palmarés envidiable y con 26 trofeos es, junto a Modric, el futbolista que más títulos ha ganado con el club. Con 475 partidos entre el primer equipo y el Castilla, Nacho ha ganado seis Champions, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España, cinco Mundiales de clubes y cuatro Supercopas de Europa. El único logro que le ha faltado por alcanzar ha sido el de ser 'one club man' con el Madrid. Es incluso más exclusivo que el de los campeones de seis Champions, puesto que solo lo forman Zárraga, Chendo, Camacho y Sanchís hijo.

El futuro de Nacho en Arabia

En el equipo saudí se encontrará con una cara conocida y otra leyenda blanca como él. Componente de la Quinta del Buitre, Michel González firmó por el equipo árabe la temporada pasada y en un año ha conseguido ganar la Segunda División y ascender con el equipo. El defensa compartirá vestuario con futbolistas que han pasado por la Liga española, como Luciano Vietto, Joel Robles o Álvaro González.

Nacho se enfrentará a viejos amigos como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Neymar. A falta de confirmar detalles, otro jugador español que puede unirse a la liga saudí es Joselu.

Nacho quiso abrir su corazón a los madridistas con una carta en la que les explica que necesita «vivir una última y diferente experiencia junto» a su familia, una decisión que tomó tras «meses de reflexión, de indecisión y de dudas». «Han sido meses de reflexión, de indecisión y de dudas, pero hoy vengo a contaros que necesito vivir una última y diferente experiencia junto a mi familia, y este es el momento perfecto. Gracias, Real Madrid, por entenderme», expresó en una carta publicada en sus redes sociales.

«Queridos madridistas. Quiero dedicaros unas palabras que son pocas para expresar todo lo que siento en este momento. Me despido del club de mi vida, el Real Madrid. Llegué con 10 años, me formé como persona y como jugador, aprendí a ganar y a perder, a luchar y a sufrir, a disfrutar, y a vivir siempre con ilusión y determinación. Aprendí todo lo que hoy soy. Llevo casi 25 años viniendo a entrenar todos los días al mismo sitio, que se dice pronto, aprendiendo los valores del madridismo, entregando mi vida y luchando por este escudo: me lo habéis dado todo», dijo en el texto de despedida.