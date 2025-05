Año nuevo, rencillas viejas en el Santiago Bernabéu

Óscar Bellot Madrid Martes, 2 de enero 2024, 17:05 | Actualizado 17:36h. Comenta Compartir

Cuarenta y siete días después de caer en combate con la selección brasileña, Vinicius vuelve a la acción en el Santiago Bernabéu. Junto a Carvajal y Arda Güler, el fluminense es uno de los tres efectivos que recupera el recién renovado Carlo Ancelotti para intentar abrochar con su querido Real Madrid el honorífico título de campeón de invierno. Un laurel que nada asegura, pero que suele ser un indicio bastante sólido a la hora de predecir el desenlace del campeonato. Baste recordar en este sentido que desde que se instauró el actual sistema que asigna tres puntos por victoria, 22 de los 28 líderes al término de la primera vuelta acabaron llevándose el gato al agua a la finalización de la Liga, para dar cuenta de la importancia que tiene para los blancos un partido que les confrontará con el Mallorca de Raíllo y Maffeo. Dos zagueros con los que el '7' arrastra viejas rencillas que tendrán un nuevo episodio este miércoles en el coliseo de Chamartín.

«No he decidido todavía qué haré mañana con Vinicius porque tengo que hablar con él y con los médicos. Sin embargo, ha demostrado en los entrenamientos que está muy bien», señaló Ancelotti en la previa al ser interpelado acerca de un futbolista llamado a compartir con Bellingham la condición de estandarte del Real Madrid, pero que se está viendo martirizado por diversos problemas físicos durante el curso en vigor.

Primero fue una rotura de fibras en el bíceps femoral de la pierna derecha sufrida durante el encuentro de Liga disputado frente al Celta a finales de agosto que le tuvo de baja cuatro partidos. Y después otra rotura, esta vez en el bíceps femoral de su pierna izquierda con afectación del tendón distal, de la que fue objeto mientras defendía los intereses de la Canarinha en un duelo contra Colombia celebrado a mediados de noviembre y que le obligó a ausentarse en otras cinco jornadas de Liga y las dos últimas de la fase de grupos de la Champions.

En menos de cinco meses, Vinicius se ha perdido tantos pleitos por lesión como en las cinco campañas precedentes. Y, pese a que el Real Madrid ha sido capaz de sobreponerse a la ausencia del torbellino brasileño, su regreso es celebrado como agua de mayo por parte de la parroquia blanca, que confía en ver cómo su equipo sigue estirando la racha que le mantiene invicto desde el tropiezo en el Metropolitano a finales de septiembre. «En la primera mitad, y con muchos problemas, lo hemos hecho bien», reseñó Ancelotti, que preconizó «compromiso e intensidad para empezar bien el año» ante el Mallorca.

Tchouaméni estrena empleo

El italiano confirmó la presencia bajo palos de Lunin, lo que no supone necesariamente que el ucraniano le haya ganado la partida a Kepa porque el vasco viene de atravesar por un proceso gripal que le dejó mermado. «No es correcto que elija ahora al portero titular. Son muy buenos y voy a elegir en cada momento al portero que me dé más confianza», indicó Carletto, que cerró la puerta al fichaje de un central en el mercado de invierno y volvió a señalar a Tchouaméni como principal recurso de emergencia para dicha demarcación.

Con Nacho sancionado a raíz de su expulsión frente al Alavés, el de Ruan será la pareja de baile de Rüdiger en un choque en el que el Real Madrid tiene las bajas por lesión de Courtois, Militao, Alaba, Mendy y Camavinga. A los dos últimos se les espera para la Supercopa de España, que verá por televisión un Mallorca al alza.

El conjunto bermellón sumó ocho de los doce puntos en liza durante el mes de diciembre, lo que le sirvió para distanciarse de los puestos de descenso y reafirmar la figura de Javier Aguirre. El Vasco no tiene un mal balance en sus 21 enfrentamientos ligueros contra el Real Madrid, frente al que ha cosechado siete empates y al que ha derrotado en cuatro ocasiones. El último de esos triunfos lo logró el pasado curso en Son Moix, donde un gol en propia puerta de Nacho enterró las opciones del Real Madrid de pelear por el título. Los números del Mallorca, sin embargo, no son buenos en Chamartín, donde no puntúa desde mayo de 2009.

Con el objetivo de alterar esa dinámica, Aguirre, que tiene las bajas por lesión de Muriqi y Valjent pero recupera a Lato y Mascarell, pide «personalidad» a su equipo aunque siendo «sensatos». «Vamos a ir a competir, luego veremos si somos capaces de aprovechar lo poco que generemos», aseveró el mexicano.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Fran García, Valverde, Kroos, Modric, Bellingham, Rodrygo y Vinicius o Brahim.

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Gio, Raíllo, Nastasic, Lato, Antonio Sánchez, Samú Costa, Darder, Dani Rodríguez y Larin.

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité Gallego).

Hora: 19:15 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Dazn.