Ancelotti prolonga su idilio con el Real Madrid

Isaac Asenjo Madrid Viernes, 29 de diciembre 2023, 12:37 | Actualizado 16:17h. Comenta Compartir

Es un matrimonio casi perfecto y no hay nada que impida que la relación pueda continuar con el paso del tiempo. Carlo Ancelotti se ha adaptado a los cambios que pedía el Real Madrid a inicio de curso, y lo que a parecía ser su última misión en el Paseo de la Castellana, tendrá continuidad durante dos temporadas más. No hay mejor entrenador que el italiano para la entidad que preside Florentino Pérez, y su más que notable primer tercio de campaña, no ha hecho más certificar la unión entre los de Chamartín y el de Reggiolo, que alejó definitivamente los rumores que le situaron en la selección de Brasil durante la próxima Copa América tras oficializar su renovación con los blancos hasta el 30 de junio de 2026.

El equipo merengue dejó todo pactado antes de marcharse al parón liguero de Navidad y quiso hacerlo oficial antes de volver a la frenética actividad de enero, un mes que tiene varias cuestas y en el que la saturación competitiva seguirá irritando al hombre tranquilo que dijo no hace mucho que esperaría «hasta el último día» cuando los medios le insistían sobre su futuro. «Estamos muy bien. La relación es muy buena. Noto mucho cariño alrededor de mí y esto me da más motivación», apuntó el técnico a principios de diciembre, sabedor que la oferta estaba sobre la mesa.

Con su continuidad en el banquillo, el entrenador de 64 años, puede convertirse en el técnico con más días en dirigir al Real Madrid de manera consecutiva desde Miguel Múñoz, dando un reconocimiento a la estabilidad pocas veces vista en el Santiago Bernabéu. En sus cinco temporadas como entrenador del Real Madrid, el italiano ha ganado 10 títulos: dos Champions, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

El italiano se ha adaptado a la perfección a los cambios que pide la entidad, que exige la entrada en el once de los jóvenes que el fútbol moderno y actual requiere así como culminar la metamorfosis en el centro del campo de Modric y Kroos hacia lo que con anterioridad era el plan B. El Madrid, con la política de fichar talento que ha seguido desde hace años, da mucha importancia al largo plazo, y es algo importante a la hora de tener un técnico en el banquillo con las ideas claras de continuidad. Los buenos resultados deportivos y la entereza de Carletto para liderar una plantilla con mucho talento y portento físico, han sido factores clave que han convencido a la directiva madridista para que el preparador italiano tenga la oportunidad de seguir agrandando su leyenda del club.

Sus números le hacen merecedor de seguir y bien lo sabe Florentino Pérez, quien en un principio parecía partidario de aguantar hasta final de curso y ver las últimas notas de la temporada para posiblemente dar un golpe de timón y apostar por Xabi Alonso, técnico joven, elegante, perfecto conocedor de la casa blanca y sobradamente preparado porque ha bebido en fuentes tan diversas y opuestas como la de Pep Guardiola o José Mourinho, entre otros muchos entrenadores de postín. El italiano y el presidente siempre han tenido una muy buena conexión y con esta ampliación de contrato el italiano será el entrenador que más tiempo va a estar bajo el mandado del presidente del Madrid, que en 2009 inició su segundo mandato.

Gestión de grupo

Más allá de los resultados deportivos, en el Madrid han valorado mucho la gestión que el de Reggiolo ha hecho de la plantilla. Se marchó Benzemá al fútbol saudí y no se fichó a un '9' top mundial para ocupar su lugar, por lo que cambió el sistema para potenciar las virtudes de Jude Bellingham, quien vive un sempiterno estado de gracia con 17 goles y 5 asistencias en 21 partidos. A la vez, nunca se ha refugiado en las quejas ni las excusas con la plaga de lesiones que ha tenido el equipo, especialmente perdiendo a tres piezas clave -Thibaut Courtois, Eder Militao y David Alaba- por sendas roturas del ligamento cruzado anterior de la rodilla, sino que se ha centrado en exprimir el fondo de armario que tiene. Otras 19 ausencias durante los primeros meses de competición han marcado el paso del conjunto blanco, entre las que destaca la poca participación de Vinícius, Camavinga o Tchoauméni.

Otro gran ejemplo es la paciencia que tuvo con Rodrygo en su peor momento, ejerciendo de figura paternalista hasta permitir que el brasileño recuperase su mejor versión a base de marcar goles importantes.

Además, si desde las oficinas del Madrid esperaban a analizar el rendimiento deportivo para ofrecerle la renovación, a estas alturas, los madridistas son el equipo menos goleado de la Liga, y sumando el torneo de la regularidad y la Champions solo ha recibido 18 tantos en 24 partidos, dejando su portería a cero en once de ellos, lo que supone el 45%. En la vertiente ofensiva, el equipo ha anotado nada menos que 55 goles y no pierde desde que cayó en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, su única derrota del curso. Con esta continuidad, el equipo blanco se enfocará en los objetivos de la segunda parte de la temporada, donde inicia el año con un calendario bien apretado que ya ha sido criticado en varias ocasiones por Ancelotti. Supercopa de España, LaLiga, Copa del Rey y la Liga de Campeones ya esperan en el horizonte.