El Real Madrid se agarra a Mbappé para asaltar el liderato

Pese a ostentar un estatus de megaestrella, Kylian Mbappé aterrizó con perfil discreto en el Real Madrid. Temeroso de soliviantar a otros gallos del vestuario, consciente de que necesitaba congraciarse con todos después del ruido que generaron siete años de culebrón a cuenta de su fichaje y arrastrando el estrés que provocó su tempestuosa salida del PSG, el nuevo galáctico de Florentino Pérez empezó su andadura en Chamartín con una actitud comedida a la que acompañó un vuelo rasante sobre el césped en el que también pesaba la ausencia de pretemporada y la necesidad de establecer sinergias con sus compañeros.

Sin embargo, una vez completado el periodo de aclimatación e impelido desde las altas esferas para que exhibiese todos sus poderes sin cortapisa alguna como reactivo de un equipo alicaído, ha eclosionado. Al despegue del '9' se agarran los blancos para asaltar el liderato tras el pinchazo del Atlético en Butarque y reconciliarse con el Bernabéu en el duelo que disputarán este domingo ante Las Palmas sin los sancionados Vinicius y Modric ni el lesionado Camavinga.

«No sé si es más líder o no. Cada día que pasa busca más protagonismo por lo que hace en el campo. No ha cambiado su actitud fuera del campo, se queda siempre tranquilo, disponible y muy humilde. Ha mostrado un nivel muy alto y eso ayuda, sobre todo a los compañeros. Su periodo de adaptación ha terminado, lo dije hace un mes. Cada partido me parece que sube su nivel», destacó Carlo Ancelotti en la previa de un encuentro en el que el Real Madrid retomará el pulso por la Liga tras el rapapolvo que le propinó el Barça en la Supercopa y el sofocón que se llevó para superar al Celta en octavos de final de la Copa del Rey.

Necesita pasar página el Real Madrid después de unos días convulsos que han vuelto a poner en tela de juicio el futuro de Carletto y han provocado que la parroquia merengue le diese también un severo toque de atención a una plantilla descompensada que se mueve a golpe de individualidades y adolece de una alarmante falta de consistencia defensiva pero que, pese todos esos lastres, conserva intactas sus opciones de revalidar el título de Liga al inicio de una segunda vuelta que promete emociones fuertes.

«Es un momento importante porque empieza el segundo tramo de la temporada, estamos cerca de la primera posición y debemos sumar los puntos», recordó Ancelotti antes del tropiezo del Atlético en una rueda de prensa en la que dijo sentirse «respaldado» por el club, pese a que emerge con fuerza el nombre de Xabi Alonso como posible recambio en verano.

«No me molesta que me cuestionen porque es parte de mi trabajo», aseguró un técnico que asume su responsabilidad por la mala imagen frente al Barça y considera que es «absolutamente aceptable y a veces justo» que la hinchada merengue le pite, al tiempo que pide que no se olviden los éxitos pasados y se justiprecie con mesura el presente.

«Parece que este equipo está a la deriva, pero está vivo y va a luchar hasta el final», reivindicó en una comparecencia en la que también atizó a Simeone por las declaraciones del preparador rojiblanco sobre los presuntos favores arbitrales al Real Madrid. «Puede ser que sean espinas que duelen», aseveró antes de afrontar un choque para el que adelantó la vuelta al once de Rodrygo, así como la continuidad de Brahim y el posible regreso de Alaba más de un año después si la evolución del pleito facilita la aparición del austríaco en la segunda parte.

La campanada en Montjuic como referente

Invitan los precedentes a pensar que Las Palmas puede ser un rival propicio para que el Real Madrid se rearme, puesto que no ha ganado nunca en el Bernabéu y solo ha rascado cinco empates en las 40 visitas que ha efectuado entre Liga y Copa. Sin embargo, el cuadro canario frenó a la escuadra de Ancelotti en la tercera jornada y a finales del pasado mes de noviembre quebró una racha de 53 años sin vencer a domicilio al Barça asaltando Montjuic.

«Tenemos unas buenas referencias esta temporada, siendo competitivos ante rivales de mucha entidad», subrayó Diego Martínez, que tiene la ausencia por sanción de Essugo en el centro del campo, un quebradero de cabeza en el lateral derecho a causa de las lesiones de Marvin y de Viti y la convicción de que «nunca es buen momento para jugar contra el Real Madrid» porque es «como enfrentarse a Mike Tyson» pero que, aun así, tratará de «noquear» a un púgil herido.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Brahim, Mbappé y Rodrygo.

Las Palmas: Cillessen, Álex Suárez, McKenna, Mármol, Álex Muñoz, Javi Muñoz, Loiodice, Kirian, Moleiro, Sandro y Fábio Silva.

Árbitro: Quintero González (Comité Andaluz).

Hora: 16:15 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Dazn.