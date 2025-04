Simeone azuza la polémica: «Los episodios en el Bernabéu llevan pasando 100 años»

Amador Gómez Madrid Viernes, 17 de enero 2025, 13:40 | Actualizado 17:03h. Comenta Compartir

«El partido de ayer (Real Madrid-Celta de octavos de final de Copa) no lo vi, pero me comentaron episodios que hubo en el Bernabéu, como los hay desde hace 100 años, así que no sé qué les sorprende...», respondió este viernes Diego Pablo Simeone cuando se le preguntó por la polémica generada por un penalti no señalado de Lunin a Swedberg previo al gol de Mbappé que abrió el marcador. En esa misma pregunta al técnico argentino no solo se le cuestionó por el Real Madrid, sino que también se incluyó al Barça, por los presuntos favores arbitrales al equipo azulgrana en sus últimos encuentros ante el Atlético.

Pese a no ver el encuentro del Bernabéu, Simeone no desaprovechó la ocasión para lanzar una pulla al eterno rival y comenzar a jugar fuera del terreno de juego el Real Madrid-Atlético que se disputará el 9 de febrero en el coliseo blanco. «¿Se puede competir con lo que ocurrido en esos 100 años?», fue la pregunta que cerró la breve conferencia de prensa de Simeone. «Sí, porque todos compitieron hace 100 años y siguen compitiendo. Sí, se puede», insistió el entrenador del Atlético, que también respondió a las críticas lanzadas desde el Real Madrid y el Barcelona por considerar que su 'partido a partido' es poco ambicioso. «Sí, soy poco ambicioso, sí, seguro», zanjó Simeone.

Simeone no solo se refiere al derribo de Lunin a Swedberg dentro del área que ignoraron el árbitro y el VAR, sino también a una posible falta de Rüdiger antes de ese penalti. El central alemán del Real Madrid también cortó dentro del área con la mano un lanzamiento del Celta, aunque en este caso Munuera Montero señaló fuera de juego del equipo vigués y la acción de Rüdiger no era en ningún caso punible. También el Celta se quejó de un pisotón de Endrick a Starfelt cuando el marcador reflejaba un 2-2, y de una presunta agresión de Valderde sobre Ilaix Moriba al frenar el uruguayo un contraataque del futbolista del Celta.

Este sábado, contra el Leganés, el Atlético aspira a conseguir su 16ª victoria consecutiva, y Simeone reclamó «vivir el momento». «Tenemos que disfrutar la situación que estamos atravesando, sabiendo nuestras virtudes y defectos. Nos enfrentamos a un rival que en casa se hace fuerte y con un entrenador que lee muy bien los partidos, sobre todo tácticamente», destacó.