El protestón Xavi acumula más tarjetas que el controvertido Vinicius

Isaac Asenjo Madrid Lunes, 18 de marzo 2024, 11:27 | Actualizado 12:54h. Comenta Compartir

Si ya como jugador no era muy amigo de los árbitros, en el banquillo dirigiendo no iba a ser menos. La expulsión de Xavi Hernández ante el Atlético de Madrid alimenta su cruzada arbitral, una obsesión con la que vive desde que comenzó a dirigir al Barcelona en 2021. «Gesticulo porque soy pasional, no he dicho nada», aseguró el técnico culé, que a día de hoy es el entrenador más amonestado de la Liga, y desde que inició su andadura en el club, ya ha visto 22 tarjetas amarillas y dos rojas en 132 partidos oficiales.

Contra el Atlético de Madrid de Simeone, entrenador al que suele poner de ejemplo como diferencia de criterio arbitral a la hora de protestar, vio dos amarillas seguidas. Esta temporada en la competición doméstica acumula cinco tarjetas amarillas, las mismas que Vinicius, otro al que piden mejorar en la faceta de contenerse ante los colegiados después de haber visto cuatro amarillas en los últimos cuatro partidos. No obstante, el brasileño, que también vive en la crispación y está acostumbrado a protestar, aplaudir o reirse de cualquier acción que considera contraria, aún no ha recibido ninguna roja este curso, por las dos que lleva el preparador de Terrassa, que ha elevado como entrenador el nivel de protesta que tenía como mediocentro.

«En el banquillo siempre hablo, soy pasional, protesto, me enfado, vivo el partido... Así me ha ido bien y es difícil cambiar», defendió recientemente el egarense, que al igual que el delantero del Real Madrid parece incorregible y es incapaz de mejorar su carácter sobre el césped, haciendo colección de tarjetas. Por comparar en el mismo período que Xavi lleva en el Barça, al brasileño le han sacado en 133 partidos, 31 amarillas y una roja, la gran mayoría por sus constantes quejas a los colegiados y andar a la gresca con rivales. «Todos los partidos este árbitro saca tarjeta para mí», dijo el delantero en su último partido ante Osasuna de cara a las cámaras, recordando el «es una vergüenza» de Xavi frente a los medios en la zona técnica frente al Villarreal.

El entrenador azulgrana no sabe estar callado mientras dirige un partido desde la banda y lleva más tarjetas que futbolistas defensivos como Christensen o Iñigo Martínez (4) y las mismas que Araujo (5). Solo De Jong (7) tiene más tarjetas amarillas que su entrenador. Un dato que sorprende y además se da la circunstancia de que ya ha sufrido tantas expulsiones en la Liga como entrenador que en sus 505 partidos como jugador. Lluvia de amonestaciones que recibe, inusual para el técnico, que en varias ocasiones ha confesado su intención de controlar su mal genio y difícil comportamiento.