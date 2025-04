El Barça toma el Metropolitano y mete al Atlético en un lío

Daniel Panero Domingo, 17 de marzo 2024, 23:00 | Actualizado 23:48h. Comenta Compartir

El Barcelona dio ayer un golpe encima de la mesa. El conjunto que dirige Xavi Hernández se impuso al Atlético en el Metropolitano por 0-3 en un partido marcado por la eficacia de los culés y por la fatiga de los locales. Los tantos de Joao Félix, que cumplió de nuevo con la ley del ex, Lewandowski y Fermín López elevan a los azulgranas hasta la segunda plaza y dejan a los rojiblancos en una posición delicada, fuera de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones.

Con la resaca de la Champions todavía presente. Así salieron al Metropolitano dos equipos en cuadro, cansados. Simeone sorprendió con un once en el que no estaban Koke y Griezmann, mientras que Xavi tuvo que hacer encaje de bolillos ante una plaga de lesiones que cada día es más extensa. No estaban Marcos Alonso, Balde, Pedri, Gavi, Frenkie de Jong y tampoco Cancelo y Christensen, los últimos en caer. La solución fue Gündogan en la base junto a Sergi Roberto y Fermín para dar sentido al juego y nutrir un ataque en el que acaparaba focos y pitos Joao Félix en su regreso a casa.

El luso estaba «extramotivado», tal y como reconoció Xavi, pero también lo parecía su exequipo, dispuesto a exhibir esa intensidad que se llevó por delante al Inter. Y es que el Atlético logró en el inicio presionar arriba e incomodar la salida desde atrás del Barça, pero todo se fue diluyendo a medida que Gündogan fue ganando peso en el encuentro. El alemán no hace mucho ruido, pero nunca se equivoca y es capaz de arreglar, de forma sigilosa cualquier desaguisado.

Atlético de Madrid Oblak, Molina, Savic, Witsel, Reinildo, Lino (Griezmann, min. 46), Llorente (Koke, min. 58), Barrios, De Paul (Saúl, min. 66), Riquelme (Correa, min. 58) y Morata (Memphis, min. 46). 0 - 3 Barcelona Ter Stegen, Kounde, Araujo, Cubarsí, Héctor Fort (Casadó, min. 82), Sergi Roberto (Oriol Romeu, min. 77), Fermín López (Iñigo Martínez, min. 82), Gündogan, Raphinha (Lamine Yamal, min. 61), Lewandowski y Joao Félix (Vitor Roque, min. 77). Goles: 0-1: min. 38, Joao Félix. 0-2: min. 47, Lewandowski. 0-3: min. 65, Fermín López.

Árbitro: Sánchez Martínez (Murciano). Amonestó a Koundé, De Paul, Savic y Barrios. Expulsó a Xavi por doble amarilla (min. 42) y a Molina (min. 92).

Incidencias Partido de la jornada 29 de Liga disputado en el Metropolitano ante 68.253 espectadores.

Él se encargó de bajar las revoluciones al choque después de que Barrios avisara con un disparo que rozó el poste y él preparó la jugada que acabó con Lewandowski asistiendo a Joao Félix para inaugurar el marcador, desatar la ira del Metropolitano y premiar a los culés, que fueron de menos a más al compás del ex del City. Él inicio la revolución y fue mejorando a un equipo que llegó más entero que su rival al descanso. Solo la expulsión de Xavi por protestar sirvió de lunar a una recta final de primera parte idílica para los azulgranas.

Lewandowski decide

Tras la reanudación, el Atlético todavía seguía grogui. De poco sirvió que Simeone introdujera a Griezmann y Memphis. Su equipo distaba mucho del que se impuso al Inter y la prueba es la falta de tensión que exhibió en el segundo tanto. Rodrigo de Paul regaló un balón en la zona de tres cuartos a Raphinha y el brasileño habilitó a Lewandowski donde el 9 culé pocas veces falla. Se revolvió como lleva haciendo toda la vida y sacó un disparo cruzado inapelable para Oblak y para el resto de los mortales. Fue el tanto que sepultó definitivamente el plan del Cholo.

Y es que el Atlético ya se había partido definitivamente. La presión en campo contrario no era eficaz fruto del cansancio y del buen hacer de su rival y replegarse atrás no tenía sentido con desventaja en el marcador. En esa indecisión se movieron los colchoneros, que fueron dejando que el Barça cada vez estuviera más cómodo con su plan de partido. Lewandowski, omnipresente, se descolgaba y era un dolor de muelas generando espacios para los futbolistas que llegaban desde la segunda línea.

Así marcó Joao Félix el tanto que abrió el marcador y así hizo el tercero Fermín, aprovechando ese espacio. El canterano culé se internó en el área y ganó un balón medido de Lewandowski para cabecear a la red el gol que sentenciaba la contienda y otorgaba por fin una noche plácida a los azulgranas. Y es que el Barça por primera vez en mucho tiempo se sintió muy superior a un rival directo y asaltó la segunda plaza.