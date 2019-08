Jornada 3 Osasuna-Barça sin Messi en el campo y con Neymar en el entorno El club azulgrana casi da por imposible la llegada del brasileño, pero el lunes se cierra el mercado y nadie se atreve a finiquitar el asunto P.RÍOS Barcelona Sábado, 31 agosto 2019, 08:18

El Barça visita esta tarde a Osasuna sin el lesionado Messi y con el entorno pendiente del complicado fichaje de Neymar en un mercado veraniego que concluirá en el último minuto del lunes 2 de septiembre. Aunque parezca que en el club azulgrana hay nerviosismo ante la posibilidad de no poder cerrar su contratación, desde el Camp Nou se transmite que el problema lo tiene el PSG con un jugador que se quiere ir y al que su afición ya le ha mostrado su ira. Este viernes prácticamente se descartó ya su llegada por parte del Barça, pero puede ser también una forma de presionar a la entidad francesa a rebajar sus pretensiones.

Se entiende que Ernesto Valverde ya cuenta con una plantilla compensada y en las negociaciones con el club francés se ha dejado claro que una locura económica no se va a hacer. Todo pasa por un intercambio con jugadores más una cantidad. Los obstáculos son futbolistas como Rakitic, Dembélé o Todibo, que no quieren ser moneda de cambio, así como la suma, muy alta en la mente de un PSG que quiere recuperar los 222 millones invertidos hace dos años pese al evidente bajón en el nivel del protagonista. Todo muy surrealista, pues entonces es que las posturas están todavía muy lejanas. Las reuniones son reales entre ambos clubs, pero no entre presidentes, pues Josep Maria Bartomeu y Al Khelaifi se evitaron el jueves en Mónaco salvo en el Comité de Estrategia de la UEFA en el que se vieron las caras, con más de 20 ejecutivos más. al lado para hablar de otros temas. El hartazgo por la situación es tal que Valverde, instado a evaluar del 0 al 10 su necesidad de que se acabe todo de una vez, señaló «un 9,5» y apuntó que «tengo muchas ganas de que llegue el cierre del mercado, descansemos y sepamos cómo está esto, se está haciendo largo. De Neymar no tengo nada que decir, juega en otro equipo y respetamos a los rivales».

En lo deportivo, el Barça intentará dedicar una victoria a Luis Enrique, ex jugador del club y ex entrenador de muchos de los futbolistas de la actual plantilla, por el fallecimiento de su hija de 9 años, Xana, a causa de un osteosarcoma. El cuerpo técnico y los jugadores ya guardaron en la última sesión un emotivo minuto de silencio.

Ernesto Valverde sigue sin poder contar con Messi, Luis Suárez, Dembélé y Neto, los cuatro lesionados que ya no pudieron enfrentarse el pasado domingo al Betis (5-2), a quienes se une en la enfermería el recién fichado Junior por un percance en la rodilla. Además, Todibo y Aleñá se caen de la convocatoria. El caso del canterano es sorprendente, pues fue titular en Bilbao en la primera jornada y, tras ser cambiado en el descanso de un partido que acabó con derrota, no ha entrado en las dos siguientes listas. Sí se mantienen los canteranos Carles Pérez, que repetirá titularidad tras su gran encuentro con gol, y el ilusionante Ansu Fati, todo desparpajo a sus 16 años, aunque comenzará en el banquillo.

El técnico avisó que «al margen del historial que lleva Osasuna en casa estos meses, siempre han sido un equipo temible en El Sadar. Querrán aprovechar el empuje de su gente para sacar el partido adelante. Están viviendo una fiesta, acaban de subir». Y reveló que Messi espera que pueda jugar tras el parón por los partidos de las selecciones: «Sigue su proceso de recuperación normal, con estos días de margen esperamos que ya para el partido del Valencia ya pueda estar disponible, luego ya empieza la Champions. A ver como evoluciona estas dos semanas la lesión».

Por su parte, Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, exigió el máximo nivel a sus jugadores: «Tenemos que rozar la perfección. Lo primero para que se dé es estar convencidos y creo que lo estamos. Luego hay que llevar a cabo el plan que tengamos, sabiendo que vienen de hacer un gran partido, que va a ser difícil. pero nosotros estamos convencidos y es el primer paso para lograrlo». Y aseguró que «vamos a ser valientes porque si jugamos acomplejados vamos a perder seguro, pero si somos valientes, igual perdemos o igual no». El técnico vasco dejó fuera de la lista por decisión técnica a Adrián López, Raúl Navas, Lillo y Juan Pérez, mientras que son baja por lesión Unai García, Kike Barja, Luis Perea e Iñigo Pérez.

Alineaciones probables:

Osasuna: Rubén Martínez; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Oier, Fran Mérida; Roberto Torres, Brasanac, Rober Ibáñez; y Chimy Ávila

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Sergi Roberto; Carles Pérez, Griezmann y Rafinha.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valenciano).

Estadio: El Sadar.

Hora: 17.00 hora (Movistar LaLiga)