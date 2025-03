El órdago del Madrid por los horarios surte efecto a la primera

Ignacio Tylko Madrid Jueves, 20 de marzo 2025, 13:58 Comenta Compartir

Estaba cantado que iba a ser así por la distribución de los partidos de cuartos de final de la Champions, pero no deja de ser relevante que el órdago lanzado por el Real Madrid haya surtido efecto a la primera. El equipo blanco, que amenazó a través de su entrenador con no presentarse a jugar si no le daban más de 72 horas de descanso, y al menos en la 31ª jornada de Liga no habrá problemas. Esta vez, como era de cajón, será el Barça el que no disponga de ese reposo aconsejado, pero no obligado por la normativa vigente.

LaLiga ha publicado los horarios de dicha jornada, que se encuentra en medio de las eliminatorias del Real Madrid ante el Arsenal y del Barça frente al Borussia Dortmund, respectivamente, y en esta ocasión Carlo Ancelotti, convertido algo así como en el portavoz en funciones del club que preside Florentino Pérez, no puede quejarse. El Madrid jugará contra el Alavéz en Mendizorroza, el domingo 13 de abril a las 16:15 horas, por lo que disputará ese encuentro con más de tres días de parón respecto al anterior, y también tendrá ese tiempo de descanso antes de empezar la vuelta en el Bernabéu contra los 'gunners' de Mikel Arteta.

Si bien el hecho de que la eliminatoria de Champions de los blancos sea la larga, es decir, con la ida el martes y vuelta el miércoles siguiente, permite un calendario más favorable al Madrid, en este caso el organismo que preside Javier Tebas actúa de manera razonable al permitir que el conjunto de Ancelotti inicie el duelo de vuelta de Champions con 75 horas de margen entre el final en Vitoria y el inicio en el Bernabéu.

Cabe recordar que el entrenador italiano, tras el encuentro en La Cerámica, amenazó con una incomparecencia del Madrid si LaLiga volvía a programar un partido de su equipo sin que existieran, como mínimo, 72 horas de descanso entre uno y otro. Por lo pronto, en la jornada 31 no va a ocurrir con el Madrid, puesto que el Barcelona sí visitará al Leganés sin disponer de ese periodo.

Ciertamente, en el caso de los culés era imposible darles ese reposo debido a que juega la ida contra el Dortmund, el miércoles 9 de abril, mientras que la vuelta será el martes 15. Los de Flick jugarán en Butarque el sábado 12, a las 21:00 horas, aproximadamente 70 horas después de que acabe el compromiso de ida de cuartos de Champions.

Llegados de nuevo a este punto, cabe recordar que ese lapso de un mínimo de 72 horas no es obligatorio, a diferencia de lo que pueda creer el Real Madrid en su guerra permanente con Tebas. Ninguna reglamentación, ni española ni internacional, exige que haya es período entre uno y otro partido, sino que se trata de recomendaciones por parte de sindicatos de jugadores, como FIFPRO o AFE, que más recientemente reforzó su postura con motivo de las quejas del Real Madrid. En cambio, ni la FEF, ni LaLiga ni tampoco FIFA ni UEFA establecen esas horas de descanso, sino que haya dos días vacíos entre medias, como sí sucede en todos los casos.