Simeone, durante el encuentro entre el Espanyol y el Atlético en el RCDE Stadium. Efe
Análisis

El nuevo Atlético se encuentra con el Simeone de siempre

El Cholo no había perdido nunca un estreno liguero, pero pese al resultado acabó satisfecho por el juego de su equipo

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:21

Ni más ni menos que catorce temporadas han tenido que pasar para que el Atlético del Cholo cayera derrotado en el primer partido de Liga. ... Pese a que el técnico era un especialista en los estrenos y que su equipo se había adelantado en el marcador con un golazo de Julián Álvarez. Más de lo mismo con el conjunto colchonero. En 17 minutos tiró por la borda la superioridad mostrada hasta entonces, viéndose remontado por un Espanyol que se pegó la primera fiesta de la temporada, mientras que los madrileños se encontraban con el primer batacazo.

