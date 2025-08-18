El nuevo Atlético se encuentra con el Simeone de siempre

Ni más ni menos que catorce temporadas han tenido que pasar para que el Atlético del Cholo cayera derrotado en el primer partido de Liga. ... Pese a que el técnico era un especialista en los estrenos y que su equipo se había adelantado en el marcador con un golazo de Julián Álvarez. Más de lo mismo con el conjunto colchonero. En 17 minutos tiró por la borda la superioridad mostrada hasta entonces, viéndose remontado por un Espanyol que se pegó la primera fiesta de la temporada, mientras que los madrileños se encontraban con el primer batacazo.

El Atlético ha sido el equipo español que más se ha movido en el mercado con hasta siete incorporaciones. Cinco se estrenaron como titulares en un equipo en el que al igual que el año pasado, todo pasa por los pies de Julián Álvarez, pero en el que Almada y Baena se postulan como unos socios perfectos para el argentino a fin de hacer soñar a todo el Metropolitano. Aunque para empezar, las sensaciones siguen siendo las mismas cuando el partido necesita del manejo del Cholo.

Pese a la derrota, Simeone restó importancia al resultado y acabó satisfecho con su equipo: «Perdimos pero me agarro a las cosas buenas que aparecieron. Nos faltó eficacia y ser más importantes en los momentos de buen juego del partido. Pudimos hacer gol en la de Julián, pero el fútbol es maravilloso, el rival aprovechó el balón parado», afirmó el entrenador argentino en la rueda de prensa al finalizar el encuentro. También alabó el desempeño de Almada, Baena y Cardoso en su debut.

«El partido lo gestionaron de la mejor manera hasta ese gol que hablamos. Había sido bueno y queríamos meter a jugadores frescos. Me gustó Almada, Álex, Johnny. Controlamos bien hasta el minuto 60 hasta que el Espanyol aprovechó la pelota parada con un buen gol. Salvo el resultado, que es lo más importante, tuvimos cosas buenas. Pero también ser más eficaces, que es necesario para competir», añadió en su valoración Simeone.

El Atlético tenía sobre la mesa la posibilidad de arrancar el curso con victoria. La buena imagen de la primera mitad, sumada a la genialidad que se inventó el delantero argentino, invitaban a pensar en que comenzaría sumando los tres primeros puntos para llenar de moral a la plantilla y terminar de despejar las dudas que habían surgido durante la pretemporada. No fue así. Y los del Cholo se volvieron a Madrid como si nada hubiera cambiado.

Enfado de Julián

A pesar de que se inventó un golazo de falta directa, Julián tuvo en sus botas la sentencia, pero finalmente tras la asociación con Baena, el argentino se topó con el palo cuando ya había sentado a toda la defensa. Aunque el Atlético domine, la falta de contundencia atrás puede perseguirle durante toda la temporada.

Con el empate en el marcador y cuando más necesitaba el conjunto colchonero a su estrella, pasó lo de siempre: el Cholo sentó a Julián Álvarez. En su camino al banquillo fue negando con la cabeza y expresando un gran enfado. Después, ya sentado en el banquillo, su lenguaje no verbal lo decía todo, y que terminó con su gesto final tras la remontada del Espanyol.

Esta situación ya se vivió en varias ocasiones durante la temporada pasada. No le sienta bien al argentino cuando es sustituido en un partido apretado. Pero el Cholo le quitó hierro al asunto durante su comparecencia: «Normal, todos nos enfadamos hasta jugando con los amigos. Estaba haciendo un buen partido Julián», señaló.

De este modo, una cosa queda clara tras el debut de este Atletico: lo que tenga que ser, ocurrirá con los recién llegados. Ahora los del Cholo afrontan una situación que jamás habían vivido durante las catorce temporadas anteriores, con la necesidad de remar durante las próximas jornadas para que esta derrota quede en un mero accidente.