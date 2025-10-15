HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arda Güler celebra un gol con el Real Madrid. Pierre-Philippe Marcou (Afp)
Análisis

El momento más dulce de Arda Güler

Autor de cuatro goles y siete asistencias en lo que va de curso con el Real Madrid y la selección turca, solo se ha quedado sin marcar o asistir en seis de los catorce partidos que ha disputado

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:35

Comenta

Arda Güler atraviesa el momento más dulce de su carrera. Asentado como uno de los jefes dentro del centro del campo en el nuevo Real ... Madrid de Xabi Alonso y líder también de una selección turca que pelea, en el mismo grupo que España, por estar presente en el Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, el zurdo de Altindag se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  2. 2 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  3. 3 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  4. 4 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  5. 5 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7 Las auroras boreales podrían llegar a España: dónde y cuándo verlas
  8. 8

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  9. 9 El TSJEx deniega la incapacidad permanente a una trabajadora con problemas de rodilla y depresión
  10. 10 Las pacientes con cáncer de mama metastásico piden salir «del sótano infame» del Universitario de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El momento más dulce de Arda Güler

El momento más dulce de Arda Güler