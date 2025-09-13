El Real Madrid apela al manual de resistencia para asaltar Anoeta

Óscar Bellot Madrid Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:28 | Actualizado 18:43h. Comenta Compartir

Tuvo que sacar a relucir el Real Madrid su manual de resistencia este sábado para cosechar en Anoeta la cuarta victoria en otras tantas jornadas de Liga y, sin duda, la más sacrificada. Los blancos, catapultados de nuevo por la versión más afinada de Mbappé y otra también letal de Arda Güler, pusieron tierra de por medio antes del descanso frente a una Real Sociedad que se mostró blandísima en la primera parte, pero que aprovechó la expulsión de Huijsen a la media hora de partido para recortar distancias en la segunda mitad, montar el zafarrancho de combate y comprometer hasta el último suspiro el triunfo de un líder resiliente.

Se dejaron el alma los de Sergio Francisco, que acumularon ocasiones para lograr el empate pero les faltó un pizca de fortuna y siguen atrapados en la zona baja de la tabla, con solo dos puntos en su casillero y sin probar aún el sabor del triunfo. Su derroche fue innegable, tanto como el de un Real Madrid que capeó el temporal a duras penas, aliado con la suerte y aferrado a esa capacidad de sacrificio que tantas veces faltó el pasado curso para mantener el liderato a buen recaudo, aun a costa de realizar un sobresfuerzo que puede pasarle factura en la Champions. Claro que esa ya es otra historia.

El encuentro, para el Real Madrid, servía como telonero de la Champions, escenario donde siempre aspira a ofrecer sus mejores conciertos. De ahí que Xabi Alonso, en su regreso a Anoeta, configurase el once aquejado de cierto estrabismo. Recuperó a Carvajal para el lateral derecho, concedió vuelo a Ceballos para ofrecer descanso a Valverde y alistó a Brahim en el costado diestro del frente ofensivo, relegando al banquillo a Mastantuono y a Rodrygo.

Real Sociedad Remiro, Elustondo (Aramburu, min. 56), Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez, Guedes (Kubo, min. 66), Goti (Carlos Soler, min. 56), Gorrotxategi (Karrikaburu, min. 78), Marín (Zakharyan, min. 66), Barrenetxea y Oyarzabal. 1 - 2 Real Madrid Courtois, Carvajal (Trent, min. 82), Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Ceballos (Asencio, min. 68), Arda Güler (Alaba, min. 87), Brahim (Valverde, min. 46), Mbappé y Vinicius (Fran García, min. 68). Goles: 0-1: min. 12, Mbappé. 0-2: min. 44, Arda Güler. 1-2: min. 56, Oyarzabal, de penalti.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Zubeldia, Xabi Alonso, Barrenetxea y Mbappé. Expulsó a Huijsen (min. 32).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de Liga, disputado en el estadio de Anoeta ante 36.958 espectadores.

Menos carriles tiene ante sí Sergio Francisco, quien, pese a ello, también asumió el peaje de los compromisos internacionales. Así se explica la suplencia de Aramburu, lo que situó a Elustondo como lateral postizo. También la de Kubo, quien dejó espacio a Guedes. La gran sorpresa, sin embargo, fue la presencia de Goti, mediapunta que hizo su puesta de largo en Primera, aunque sin estrella.

Pagó la novatada el canterano de Zubieta con un error de bulto en un pase atrás que dejó pista libre a Mbappé para que el francés descorchase el marcador fusilando a placer a Remiro. No le hacen falta semejantes regalos al delantero, que venía de marcar otros dos tantos con su selección y ofreció un nuevo recital en un feudo que se le da a las mil maravillas.

La diana de Mbappé reforzó los distintos estados de ánimo por los que atraviesan ambos bandos, con un Real Madrid pletórico de confianza y una Real Sociedad tiernísima. Cierto es que tras su pobre inicio de partido, los txuri urdin trataron de reaccionar, pero sin incomodar demasiado a un adversario que acarició el segundo con sendos testarazos de Militao, apaciguados por Remiro.

El Real Madrid tenía bajo control el partido, por más que un error de criterio de Huijsen aportase algo de picante a la riña. Erró el central agarrando a Oyarzabal cuando Militao podía contener al delantero y Gil Manzano no dio importancia alguna a ese último factor, dejando al Real Madrid con uno menos.

Con todo, los blancos, en inferioridad numérica, asestaron un nuevo golpe al cuadro local antes del descanso en una acción en la que Mbappé aprovechó la condición de Elustondo de ortopédico lateral derecho para quebrarle antes de servir atrás a Arda Güler, que resolvió con maestría.

Asedio sin premio

Reordenó a su ejército Xabi Alonso tras el intermedio llamando a filas a Valverde para robustecer un centro del campo que había abandonado Tchouaméni dentro del zurcido de la zaga al que obligó la expulsión de Huijsen. La presencia del uruguayo se anticipaba necesaria para contener el paso adelante de la Real Sociedad, que subió líneas y recortó diferencias aprovechando otra imprudencia de un zaguero blanco. Falló esta vez Carvajal dejando el brazo extendido al ir al suelo para intentar taponar un golpeo de Barrenetxea y ajustició desde los once metros Oyarzabal para volver a poner el enfrentamiento en un puño.

Los txuri urdin, a los que no había acompañado la suerte en un remate previo de Pablo Marín que se paseó por la línea en su viaje de palo a palo, recrudecieron el asedio frente a un Real Madrid disminuido que apelaba a la velocidad de Vinicius y de Mbappé para volver a poner tierra de por medio. El francés, otra vez soberbio, estuvo cerca de fabricarse un golazo tirando de zancada, pero el campo estaba claramente inclinado a favor de la Real Sociedad, hasta el punto de que Xabi Alonso optó por prescindir de Vinicius para doblar el lateral izquierdo tras la entrada en acción de Kubo y devolvió a Tchouaméni al eje del centro del campo, muy poroso hasta entonces con Ceballos y Arda Güler en la base. Así, atrincherándose en su área para defender tres puntos de oro, aguantó el Real Madrid, que suma y sigue, aunque caminando sobre el alambre.