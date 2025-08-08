HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El SES confirma un caso asintomático de virus del Nilo Occidental en Extremadura
Iñigo Martínez celebra el título de Copa del Rey junto al técnico Hansi Flick. AFP

La marcha de Iñigo Martínez al Al Nassr, un alivio para Laporta y un problema para Flick

El central se marcha gratis al fútbol saudí, pero el Barça libera 14 millones de masa salarial, un primer paso para poder inscribir a Joan García y Rashford

Daniel Panero

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:19

Iñigo Martínez se marcha al Al Nassr. El defensa vizcaíno pone rumbo a Arabia Saudí y lo hace sin dejar un solo euro en las ... arcas del Barcelona. El central llegó a un acuerdo el pasado verano por el cual se marcharía con la carta de libertad si este verano llegaba una oferta importante para sus intereses procedente de ese país y así ha sido. Su adiós libera 14 millones de euros de la masa salarial, pero sigue sin resolver el problema que los culés tienen con las inscripciones al no llegar a la regla 1-1.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  3. 3 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  4. 4 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  5. 5 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  6. 6 El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
  7. 7 El Seprona encuentra 32 perros muertos en una finca de Extremadura
  8. 8 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  9. 9

    La investigación apunta a que robaron las pistolas de Alburquerque para venderlas en el mercado negro
  10. 10 Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La marcha de Iñigo Martínez al Al Nassr, un alivio para Laporta y un problema para Flick

La marcha de Iñigo Martínez al Al Nassr, un alivio para Laporta y un problema para Flick