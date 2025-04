El Madrid intensifica su guerra contra los árbitros y refuerza la defensa a Vinicius

Isaac Asenjo Madrid Martes, 19 de marzo 2024, 10:21 | Actualizado 16:44h. Comenta Compartir

El último paso del Real Madrid en su cruzada contra los árbitros ha sido la denuncia ante el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (FEF) contra el colegiado que dirigió el duelo ante Osasuna, Juan Martínez Munuera, por la «redacción negligente del acta arbitral», en el que el club dice que se omitió «de forma voluntaria y deliberada» los insultos que recibió el delantero brasileño Vinicius.

Los blancos no solo intensifican así su guerra ante el sistema arbitral sino también fortalece su defensa al ariete fluminense, víctima de insultos casi siempre que disputa un partido lejos del Santiago Bernabéu. La entidad que preside Florentino Pérez ya denunció hace días ante la Fiscalía los gritos vejatorios que recibió el brasileño en los aledaños de Montjuïc y del Metropolitano.

La crisis interna desatada entre el extremo y el club blanco por la publicación en las redes sociales de la entidad de un logo que simulaba la escala evolutiva del mono al hombro fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del jugador, que amenazó incluso con no jugar en Mestalla ante el Valencia si no se tomaban medidas dentro del club. La intervención de José Ángel Sánchez, director general de la entidad, para mediar entre las partes evitó un conflicto mayor. La polémica quedó en una crisis que pudieron sofocar pero que puso de manifiesto que el brasileño no permitirá ni un solo gesto que sea o pueda parecer racista.

El conjunto madridista también presentó una denuncia ante el mismo órgano federativo en relación con los «citados insultos y gritos vejatorios» en El Sadar, y trasladó los mismos a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, con el objetivo de que se identifique a lquienes los realizaron para que sean sancionados. El equipo madridista cierra su comunicado condenando los «violentos ataques de racismo, discriminación y odio» que está sufriendo de forma reiterada Vinicius, y exige «que se tomen, de una vez por todas, las medidas necesarias a fin de erradicar la violencia».

En el transcurso del partido ante el equipo rojillo, las cámaras de Movistar+ captaron cómo una parte de la grada cantaba «¡Vinicius, muérete!». Dani Carvajal advirtió al árbitro de lo ocurrido, pero Martínez Munuera decidió no incluir dichos cánticos ofensivos en el acta, lo que el Madrid considera una «redacción negligente» de la misma. Lejos de calmar la polémica, el equipo rojillo se aventuró a lanzar un duro comunicado en el que acusa a su rival de negarse a salir al césped con la camiseta conmemorativa de lucha contra el racismo, y que exhibió el resto de equipos de la liga, así como posar con los jugadores de Osasuna.

El club navarro afirma que hay «valores» que «deben fomentar los jugadores con actitudes de respeto hacia sus adversarios y los colegiados, siendo una obligación de cada club educar a sus profesionales en los mismos», recordando indirectamente que Vinicius se dirigió a la grada de Osasuna haciendo gestos en repetidas ocasiones. «El club no tolerará que se manche la reputación de la afición de Osasuna», se añade en la nota, en la que niegan cualquier insulto racista de la afición.

Real Madrid TV sigue dando 'palos'

La denuncia de los blancos ahonda en la lucha de los de Chamartín con el estamento arbitral que preside Medina Cantalejo, que hasta ahora se había materializado sobre todo a través de su televisión oficial, Real Madrid TV, con vídeos señalando los presuntos errores que el colegiado de turno hubiera cometido en contra del equipo, siempre con el pretexto del 'caso Negreira' de fondo.

Las grabaciones, que llegan a crispar algunos partidos, fueron denunciadas por el Sevilla ante el Comité de Disciplina de la FEF, que abrió un expediente al club blanco. Algo que no ha frenado los vídeos ni la cruzada que tiene la entidad ante los colegiados, quienes calificaron a través de otro comunicado de «injustas» las acusaciones recibidas e hicieron así aún más grande la brecha entre ambos.