Campaña 19-20 Liga y Federación esperan firmar el Convenio de Coordinación horas antes del sorteo del calendario Tebas, frente a Rubiales, con Rienda presidiendo la mesa / EFE Tras aplazar la reunión prevista en el CSD al miércoles se espera un acuerdo de mínimos a falta de que los tribunales resuelvan la disputa por los partidos de los lunes RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 1 julio 2019, 20:25

LaLiga y la Federación Española (FEF), pese a que tenían previsto reunirse este lunes en la sede del Consejo Superior de Deportes en presencia de la secretaria de Estado para el Deporte María José Rienda, se muestran optimistas de cara a tener firmado el Convenio de Coordinación... horas antes del sorteo del calendario para la campaña 19-20, que comenzará el próximo 18 de agosto y concluirá el 24 de mayo de 2020, del próximo jueves día 4 a las 13 horas en la Ciudad del Fútbol.

El acuerdo regulador entre ambas instituciones caducó el día 30 de junio - cinco días después de la última reunión- y es necesario redactar unos mínimos con las competencias de cada institución hasta 2023 antes de conocerse el calendario, que volverá a ser asimétrico como la campaña pasada para optimizar las fechas (como clásicos y duelos de rivalidad regionales) como desea la Liga. En principio, desde ambas partes se asumen que no habrá problema... menos en los partidos de viernes y lunes, que parece terminará en los tribunales.

«Siempre surgen novedades en los últimos momentos. Vamos a dejar el tema de los viernes y lunes fuera del convenio. Se hizo un concurso donde se hablaba de lunes y viernes y adjudicamos los contratos», apuntó desde Nueva York en la final de la Liga Promises un Javier Tebas que el lunes no quiso hacer mención al asunto en el acto de bienvenida a los tres ascendidos esta temporada a Primera -Osasuna, Granada y Real Mallorca-, así como a los cuatro equipos que llegan al fútbol profesional con su ascenso desde Segunda B a Segunda -Fuenlabrada, Racing de Santander, Ponferradina y Mirandés-.

Rubiales no quiere días laborales (aunque en privado reconoce que acepta los viernes pero no los lunes pese a que Tebas avisa que solamente 24 jornadas tendrán encuentro ese día y afectará todos los equipos, incluyendo los que vayan a disputar competición europea) aunque ese litigio no paralizará la competición que tendría un marco legal apto una vez que la patronal hay informado que acepta los formatos de la Copa y de la Supercopa (en formato play-off que se jugará en enero) para poder mantener el naming de la competición, el balón oficial (que tras 23 años pasa a ser de Puma y no de Nike), la gestión y autorización de la publicidad, la inscripción de licencias o los horarios. Se prevé que en el nuevo acuerdo se incremente la aportación económica de LaLiga a la FEF. No hay cifra cerrada pero podría acercarse a los 30 millones de euros por ejercicio