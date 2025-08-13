HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos de las estrellas más rutilantes de la Liga. Manuel Gómez
Liga 2025-26

Lamine Yamal y Kylian Mbappé lideran la nómina de estrellas

El duelo está servido entre la joya de la corona azulgrana y el francés, llamado a abanderar el Real Madrid de los próximos años

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:04

Otro verano más las cifras de inversión de los clubes de la Liga languidecen en comparación con el músculo financiero de la rica Premier League ... inglesa o nuevos focos de atracción económica para el fútbol mundial como Arabia Saudí. El campeonato español, lejos del lujo y la exuberancia de otros tiempos en materia de fichajes, tiene en casa sus nombres más rutilantes, que por otra parte están llamados a heredar históricas rivalidades como la que protagonizaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no hace tanto tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  2. 2 Extremadura pide ayuda a la UME para enfrentar una sucesión de incendios
  3. 3 El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras
  4. 4 Badajoz registra 45,5 grados, la tercera máxima histórica en Extremadura
  5. 5 Declarado un nuevo incendio en el norte cacereño, entre Jarilla y el Valle del Jerte
  6. 6 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  7. 7 Desalojan la piscina de La Granadilla de Badajoz por la aparición de heces en el agua
  8. 8 El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
  9. 9 El extremeño que pasó de «salvar» su bar a triunfar con sus arroces a domicilio
  10. 10 José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Lamine Yamal y Kylian Mbappé lideran la nómina de estrellas

Lamine Yamal y Kylian Mbappé lideran la nómina de estrellas