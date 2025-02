Sin Lamine Yamal no hay paraíso para el Barça

El Barcelona sufrió ante la Real Sociedad en Anoeta su segunda derrota en lo que va de Liga y lo hizo, como en la primera, ... sin poder contar desde el inicio con Lamine Yamal. El joven talento azulgrana se quedó fuera a última hora por unas molestias en el tobillo y tuvo que ver desde lejos cómo sus compañeros se estrellaban una y otra vez contra la zaga txuri urdin. Fue la demostración de que la imaginación del '19' culé es básica para un equipo que no encontró la manera de reemplazar a uno de sus principales valores.

Y es que al Barça le faltaron ideas. Hansi Flick reemplazó a Lamine Yamal con Fermín López y la apuesta le salió rana desde el principio. El jugador de El Campillo se siente más cómodo apareciendo entre líneas, por el centro del ataque y no acostado en una banda y en permanente uno contra uno frente a su par. En ese escenario Fermín se diluyó y también lo hizo un Barça que acostumbra a acudir a Lamine Yamal cuando el rival recula y se necesitan los centros laterales o los balones filtrados para encontrar los desmarques de Raphinha y Lewandowski. El resultado fueron cero remates a portería por primera vez en diez años. Desde el 24 de septiembre de 2014, cuando los culés empataron sin goles en Málaga, no se producía una sequía ofensiva similar en el equipo catalán.

La habilidad de Lamine Yamal para generar desequilibrios le faltó un Barça que no se sintió cómodo en ningún momento del partido. Fermín y Koundé no lograron amenazar por el flanco diestro y eso permitió que la Real Sociedad pudiera acumular jugadores en la zona central y eliminar los espacios de los que pudiera disfrutar primero Pedri y después Dani Olmo. «Creo que Lamine Yamal es un jugador de calidad y se le echa de menos, pero creo que hoy no ha sido nuestro día. En ataque, hemos tomado malas decisiones, lo hemos de aceptar», afirmó Flick al terminar el partido al ser preguntado sobre la ausencia del desequilibrante futbolista.

La realidad es que el Barça no tuvo su día, al igual que tampoco lo tuvo en el otro encuentro en el que Lamine Yamal no estuvo en el once inicial azulgrana. Fue el 28 de septiembre en El Sadar. Ese día Flick se pasó de frenada, puso en liza una alineación titular con infinidad de cambios y el equipo se estrelló tras un comienzo meteórico de Osasuna, que se puso 2-0 antes del descanso y acabó el duelo con 4-2 a su favor en el luminoso. Lamine Yamal entró al campo a falta de media hora y se marchó con un gol soberbio desde la frontal del área que no sirvió para impedir el primer y único traspié azulgrana en Liga hasta esta última jornada.

El Barça se fue sin remates entre palos y el único que hizo fue anulado por un fuera de juego que sirvió para generar polémica. Lewandowski y Aguerd pugnaron por una pelota que acabó con el polaco ganando la posición y abriendo el marcador. Apareció entonces la tecnología Hawk-Eye del fuera de juego semiautomático y anuló el tanto por escasos milímetros. La decisión llegó a través de una toma en la que no se aprecia bien el pie de qué futbolista está más adelantado, por lo que el Barça planea pedir explicaciones al Comité Técnico de Árbitros y el organismo considera que no hay margen de error y se tomó la decisión correcta.

Lewandowski, protagonista principal de la polémica de la jornada, abandonó el terreno de juego de Anoeta con molestias en la espalda, visiblemente tocado pues condicionaban incluso la forma de caminar del ariete de Varsovia. El pichichi de la Liga, con 14 goles en el campeonato de la regularidad en su haber, fue liberado ayer por la selección de Polonia para los compromisos de la Liga de Naciones ante Portugal y Escocia. El punta, que se sometió a varias pruebas médicas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, aprovechará la tercera ventana FIFA del curso para recuperarse de una dolencia que implica alrededor de diez días de baja y que por tanto no descarta al máximo realizador azulgrana para el duelo de la jornada 14 de Liga contra el Celta de Vigo en Balaídos.