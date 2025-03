Iago Aspas: «Parece que el árbitro quería el 'hat trick' de Benzema»

R. c. Madrid Sábado, 2 de abril 2022, 20:57 Comenta Compartir

Iago Aspas criticó al árbitro Pablo González Fuertes por haber pitado tres penaltis a favor del Real Madrid, los dos primeros «penaltitos», según el delantero del Celta y el último y definitivo que dio la victoria a los blancos inexistente. «Los dos primeros han sido, pero el último no. Solo ha faltado que pitara el último para tirarlo Pablo», lanzó Iago Aspas en alusión al colegiado asturiano. «Parece que quería el 'hat trick de Benzema», llegó a decir el jugador gallego, después de las dos penas máximas marcadas por el máximo goleador madridista y otra fallada por el francés.

«Le he dicho al árbitro que en el último penalti que ha pitado el que arrolla es Mendy a Kevin. Hemos merecido algo más, pero no me vale haber tenido merecimiento o no. Me voy jodido para casa», reconoció Aspas, que también le reclamó al colegiado que el gol anulado al Celta debió subir al marcador, «porque cambió la jugada». «Yo seguí porque pensé que no tenía a nadie detrás. Ojos en la espalda no tengo, y le dije al árbitro que cuando tocó Courtois era otra jugada, pero él me dijo que no», se resignó Aspas.

«No sé si nos merecimos ganar...», reconoció Courtois, que recordó que en la primera parte tuvo que hacer «dos paradones». Sin embargo, el guardameta belga dijo que habían sido «tres penaltis justos» los señalados a favor del Real Madrid. «El primero y el segundo son claros», añadió.