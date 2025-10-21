La guerra por el partido de Miami se recrudece Javier Tebas replica a Dani Carvajal, que a su vez contesta al presidente de LaLiga, mientras que Thibaut Courtois acusa a la patronal de «censurar y manipular» cuando hay críticas

Javier Varela Martes, 21 de octubre 2025, 17:26 | Actualizado 18:12h. Comenta Compartir

El partido de la Liga en Miami va camino de convertirse en el más largo de la historia. El duelo que disputarán Villarreal y Barcelona el próximo 20 de diciembre se lleva jugando desde hace muchas semanas lejos del terreno de juego. El último episodio se produjo este martes, cuando el presidente de LaLiga Javier Tebas respondió a las críticas de Dani Carvajal y Thibaut Courtois y al propio Real Madrid.

El club blanco ha presentado un segundo recurso ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) contra la decisión de que se dispute el partido en Miami porque considera que vulnera el principio de integridad de la competición y pide al CSD que resuelva el recurso. Un paso más en el enfrentamiento entre el club blanco y la patronal del fútbol profesional.

Este lunes, Dani Carvajal señaló que jugar en Estados Unidos es «una adulteración clarísima de la competición« al generar «condiciones desiguales» entre los equipos, ya que el Barcelona va a pasar de jugar como visitante en La Cerámica a local en el Hard Rock Stadium. Más contundente fue Courtois en rueda de prensa al cuestionar directamente la gestión de Javier Tebas: «Es fácil hablar de la NBA o la NFL, pero allí los equipos votan y el calendario es consensuado. Aquí es distinto: LaLiga lo decide por su cuenta, sin cumplir con el convenio de los jugadores. No es lo mismo jugar en casa que en Miami», afirmó.

El portero belga quiso ir más allá al acusar a la patronal del fútbol profesional de «censurar y manipular» cuando surgen críticas, en referencia a la no emisión de la protesta de los futbolistas en los primeros quince segundos de los partidos de la última jornada liguera.

Duelo verbal entre Tebas y Carvajal

Lejos de no echar más leña al fuego y templar los ánimos, Javier Tebas defendió la legalidad y el sentido de la iniciativa, enmarcada en la estrategia de LaLiga para potenciar la proyección internacional del campeonato. «Considero que no se adultera la competición. Es una visión muy exquisita», dijo en declaraciones a El Chiringuito de Jugones. El presidente de LaLiga aprovechó para responder al capitán del Real Madrid y recordar su descontento con la línea editorial de Real Madrid TV: «A mí lo que me parece que sí adultera la competición son los vídeos de Real Madrid TV de la temporada pasada, que claramente buscaban presionar al cuerpo arbitral», afirmó.

Poco después, el capitán blanco respondió al presidente de LaLiga desde su cuenta de Instagram. «Incumplir el reglamento es adulterar la competición», comienza Carvajal. «Puedes opinar sobre los vídeos de RMTV lo que usted quiera, pero no puede ignorar que lo mencionado anteriormente está rompiendo las reglas», en referencia a sus palabras en las que consideraba que el partido en miami es «una adulteración clarísima de la competición» al generar «condiciones desiguales». «Esto será una mancha para tu competencia si el partido sigue adelante», termina el lateral del Real Madrid.

Laporta: «El Madrid que diga lo que quiera»

Uno de los implicados en el partido de Miami es el Barcelona. Su presidente Joan laporta, en la previa del partido de Champions League entre su equipo y el Olympiakos, reafirmó la disposición de su club a disputar el encuentro en Estados Unidos y restó importancia a las críticas del Real Madrid: «El Madrid que diga lo que quiera, nosotros iremos a jugar a Miami», declaró.

Laporta evitó valorar las declaraciones de Courtois y añadió que las relaciones institucionales con el conjunto blanco «son las que son». Una tensión que llega días antes de que se dispute el primer clásico de la temporada el próximo domingo en el Santiago Bernabéu.