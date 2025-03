Frenazo al Barça en Los Cármenes

daniel panero Sábado, 8 de enero 2022, 00:10 | Actualizado 21:01h. Comenta Compartir

Un sábado con sabor a Liga de Campeones. Esa es la sensación que quiere tener el Barcelona cuando finalice el compromiso que su equipo tiene frente al Granada en el Nuevo Los Cármenes. El conjunto que dirige Xavi llega a la vigésima jornada inmerso en una clara mejoría de juego y resultados y tiene al alcance de su mano dormir en puestos que dan acceso a la máxima competición continental. Un triunfo en territorio nazarí serviría para adelantar de una tacada a Real Betis y Atlético de Madrid, a expensas de lo que pase el domingo, y dormir terceros en la clasificación.

«Es un partido importante. Ellos están en buena dinámica y nosotros también. Son tres puntos vitales para el primer objetivo: puestos Champions», así se presentó Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente al Granada. El técnico culé sabe de la importancia de un duelo clave para seguir con la escalada en la clasificación y también para que el equipo empiece a ubicarse cerca de las metas trazadas por la entidad cuando el de Tarrasa asumió los mandos en el banquillo.

El partido contra el Granada es un duelo marcado por el horizonte que los culés tienen en apenas unos días. La Supercopa de España disputada en Arabia Suadí trae consigo un clásico frente al Real Madrid el próximo miércoles, un compromiso que Xavi asegura que no va a alterar los planes para el duelo de este fin de semana. «De momento pensamos en el Granada, lo preparamos sin pensar en el Real Madrid. La alineación se hace sola por las lesiones y bajas. Yo quiero tener competencia, pero he podido escoger poco. Poco a poco recuperamos a gente», aseguró el técnico.

Las bajas a las que hace referencia Xavi serán una vez más la nota predominante en la expedición blaugrana. Araujo y Frenkie de Jong cayeron ante el Linares con una fractura en la mano y una elongación en la pierna izquierda, respectivamente, y se unen a las ausencias por lesión de Braithwaite, Ansu Fati, Sergi Roberto y Wagué. Además de ellos, el técnico de Tarrasa tampoco podrá contar por covid con Abde, Pedri y Ferran Torres, mientras que Memphis es duda hasta última hora por la lesión que arrastra y Umtiti y Lenglet lo son por una indisposición gástrica.

Toda esta alargada lista de bajas obligará a Xavi una vez más a formar una convocatoria en la que tendrá que incluir de nuevo futbolistas del filial. Recupera a Gavi, Sergiño Dest y Balde después de que los tres dieran negativo en la última prueba por coronavirus realizada por el club culé, pero sigue sin contar con futbolistas suficientes del primer equipo para completar la expedición, por lo que podrían volver a la lista jugadores que ya estuvieron ante el Linares como Álvaro Sanz, Arnau Comas, Ilias Akhomach, Guillem Jaime, Estanis Pedrola o Mika Marmol.

No será un partido sencillo para el Barcelona. El Granada llega al compromiso contra el equipo culé en el mejor momento de la temporada. El conjunto que dirige Robert Moreno ha dejado atrás la irregularidad del principio de curso y suma seis partidos consecutivos en Liga sin conocer la derrota, un lapso en el que ha sumado doce puntos, incluido los tres que logró ante el Atlético, que le han servido para abandonar los puestos de peligro e instalarse en la zona media de la clasificación. Los nazarís tendrán, eso sí, que sobreponerse a las bajas de Germán Sánchez, Escudero, Carlos Bacca, Alberto Soro y Aarón por covid y a la de Rochina por lesión.

Coutinho, al Aston Villa

Otro jugador con el que no podrá contar Xavi ni ahora ni en lo que resta de temporada es Philippe Coutinho. El futbolista brasileño, de 29 años, se marcha cedido durante los próximos seis meses al Aston Villa. El conjunto inglés se hará cargo de un porcentaje de la ficha de 16 millones de euros que tiene el jugador y liberará parte de la masa salarial que necesita el club para poder inscribir a Ferran Torres.

El Barça no remató la faena ante el Granada en Los Cármenes. El conjunto de Xavi tuvo en su mano el triunfo que le permitía dormir en puestos de Champions después de un tanto de Luuk de Jong, pero en la segunda parte, con diez tras la expulsión de Gavi por doble amonestación, dio un paso atrás y lo pagó caro. Antonio Puertas, en el minuto 89, certificó un empate con sabor a derrota para los culés que frenó su escalada en la tabla y que dejaría al equipo azulgrana fuera de puestos europeos si el Rayo Vallecano logra vencer al Betis este domingo.

Xavi salió de inicio en el estadio nazarí con sorpresa. El técnico de Tarrasa dejó atrás el esquema 3-5-2 que había utilizado en los últimos encuentros y formó con el 4-3-3 clásico en Can Barça, con Jordi Alba como lateral izquierdo y con Dani Alves, en su 'redebut' en Liga, en el carril diestro. La nueva fórmula traía consigo el encaje de Luuk de Jong en punta por segundo partido consecutivo tras su exhibición en Mallorca para rematar los centros que los dos carrileros generaran. El plan fructificó en los primeros minutos y pudo tener su guinda si González Fuertes, con ayuda del VAR, no hubiera anulado un gol al punta neerlandés tras un preciso envío de Gavi, que comenzó la jugada en fuera de juego por escasos centímetros.

Fue el preludio de un Barça que había salido muy metido en el partido. Los culés mantuvieron de inicio claras las señas de identidad de Xavi con la presión alta y el juego de posición en campo contrario pese al cambio de sistema, solo que en esta ocasión Luuk de Jong, las vueltas que da la vida, era el eje sobre el que pivotaba el juego blaugrana. El neerlandés no solo no se ha rendido pese a los rumores que le sitúan lejos de la ciudad condal, sino que además ha encontrado una especie de liberación que le permite hacer chilenas como en Mallorca o remates inverosímiles de tacón como el que casi surte efecto ante el Granada en la primera mitad. Fue la ocasión más clara de un Barça que con el devenir de los minutos bajó el pistón y pudo incluso irse al descanso por debajo en el marcador si Ter Stegen no hubiese salvado un potente disparo cruzado de Darwin Machís.

Granada Maximiano, Quini (Bacca, min. 84), Víctor Díaz (Duarte, min. 68), Torrente, Neva (Escudero, min. 84), Gonalons (Montoro, min. 62), Luis Milla, Puertas, Machís (Collado, min. 68), Jorge Molina y Luis Suárez. 1 - 1 Barcelona Ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Eric García (Lenglet, min. 54), Jordi Alba, Nico, Busquets, Gavi, Dembélé (Álvaro Sanz, min. 82), Luuk De Jong (Memphis Depay, min. 61) y Jutglà (Abde, min. 61). Goles: 0-1: min. 57, Luuk de Jong. 1-1: min. 89, Puertas.

Árbitros: González Fuertes (Asturiano). Amonestó a Gonalons, Lenglet, Memphis Depay, Abde y Bacca y expulsó a Gavi por doble amarilla.

Incidencias: Partido correspondiente a la 20ª jornada de Liga, disputado en el Nuevo Los Cármenes ante 14.442 espectadores.

Tras la reanudación, el partido seguía en tierra de nadie. El Barça no encontraba el camino y el Granada sopesaba la opción de asumir más riesgos o dar por bueno un empate ante un rival con más nombre que ideas. Los de Robert Moreno cayeron en la indefinición y los culés recurrieron al arma que mejor les está funcionando en los últimos encuentros, el centro lateral. Dani Alves, muy activo durante todo el partido, puso un balón al área pequeña y ahí Luuk de Jong se volvió a hacer gigante para conectar un cabezazo inapelable ante el que nada pudo hacer Maximiano ni el VAR, villano para el neerlandés en la primera mitad. Los de Xavi habían conseguido abrir la lata. Les faltaba gestionar el botín.

Ya con la ventaja en el marcador, Xavi movió fichas con la entrada de Abde y Memphis Depay, dos jugadores que podían dotar a los culés de una mayor verticalidad con la que castigar los riesgos que iba a asumir el Granada. El correr de los minutos dio la razón al técnico del Barcelona. Robert Moreno puso toda la carne en el asador y el partido comenzó a romperse en favor de un Barça que se había armado para el intercambio de golpes que se veía en los últimos minutos. Abde probó fortuna tras un contragolpe y de buenas a primeras el guion se le vino abajo a Xavi. Gavi vio la segunda amarilla en el minuto 79 tras una entrada a Collado y obligó a un nuevo cambio de planes con la entrada de Álvaro Sanz por Dembélé para frenar el último arreón nazarí. Los culés no lo lograron y el Granada encontró el premio a su empuje en un balón suelto tras un saque de esquina que Puertas puso lejos del alcance de Ter Stegen cuando el encuentro agonizaba. El empate final frena a un Barça que se quedó a apenas unos minutos de volver a puestos de Liga de Campeones.