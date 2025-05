Flick: «Nos adaptaremos al Real Madrid»

Daniel Panero Madrid Viernes, 25 de octubre 2024, 17:58 Comenta Compartir

«Confío en mi equipo. Teníamos nuestro planteamiento contra el Bayern y vimos que teníamos que mejorar. En cada partido te adaptas y ahora nos adaptaremos al Real Madrid. Siempre hay jugadores rivales rápidos, pero mis futbolistas lo están haciendo genial. Hay que adaptarse a las distintas situaciones», afirmó Hansi Flick en la rueda de prensa previa al clásico. El técnico germano se mostró feliz tras la abultada victoria en Liga de Campeones y ahora apunta a un partido que puede servir para catapultar a los suyos en la primera plaza de la clasificación o para abrir la lucha encarnizada con el eterno rival. «Será un partidazo», dijo al respecto.

No es para menos. El Barça llega al partido del Santiago Bernabéu lanzado después de sumar 27 puntos de los primeros 30 disputados de Liga y tras meterle cuatro tantos a todo un Bayern de Múnich. Pese a ello, Flick no quiere desviar el foco de lo realmente importante. «Está bien que te elogien, pero yo sé que mi trabajo son los resultados. Si ganas, bien y, si no, pues no tan bien. Nos enfocamos en cómo querer jugar y en ponerle pasión. La noche del miércoles tuvo una atmósfera fantástica y en el clásico también la habrá. Es el clásico con mayúsculas, los de Alemania no son lo mismo», admitió.

Flick aprovechó la rueda de prensa también para demostrar que aquello de buscar excusas no va con él. Su equipo tendrá 24 horas menos de descanso después de que el Real Madrid jugara el martes y los azulgranas lo hicieran el miércoles, algo que para él no tiene importancia. «No podemos hacer nada al respecto. Cada uno a lo suyo. Los jugadores se apañarán, han entrenado muy bien», admitió al tiempo que valoró el vídeo emitido por Real Madrid TV cargando contra la labor arbitral en anteriores partidos. «No lo sabía, no está bien que se haga esto. Los árbitros tienen un trabajo durísimo y yo tengo una buena experiencia con ellos. A mi equipo le dije que se enfoquen en el rendimiento y no en el árbitro. Si hay alguna jugada, se chequea», señaló.

Por último, Flick habló sobre los jóvenes valores que se ha encontrado en su etapa en Barcelona y que pasaron con nota el examen contra el Bayern. Pau Cubarsí «tiene hambre por mejorar y lleva un camino extraordinario», Fermín López «hace una gran presión y lo que quiere con el balón» y Lamine Yamal «es muy rápido, fantástico con la pelota y utiliza el espacio a la perfección», concluyó.