Ancelotti no teme al Barça: «Nadie me quita el sueño»

Carlo Ancelotti no tiene miedo alguno a la visita que rendirá el Barça al Santiago Bernabéu este sábado. «Nadie me quita el sueño», dijo el técnico del Real Madrid, que mostró sin embargo su respeto hacia el conjunto azulgrana, «un equipo valiente» que tiene «una idea muy clara de juego» y cuyo planteamiento a la vera de Hansi Flick «le ha salido muy bien».

«En un clásico es muy difícil elegir un favorito», recordó sin embargo Ancelotti en la rueda de prensa previa a un partido al que el Real Madrid llega «motivado» y que auguró competido a la par que entretenido. «Es una fiesta del fútbol y queremos hacerlo bien delante de nuestra afición», apuntó el transalpino la víspera de un choque en el que se mostró seguro de que habrá oportunidades para ambos. «En un clásico, como en un derbi, es difícil elegir un favorito antes. No es solo un problema de calidad, sino también de cómo eres capaz de manejar la presión y los momentos del partido. Habrá momentos en los que nosotros tendremos el control y otros en los que lo tenga el Barça», argumentó Carletto.

«Habitualmente en este tipo de partidos no hay que hablar mucho. La idea es plantear una estrategia muy clara, muy sencilla y nada más. Estos son partidos en los que no hay que decir mucho porque todo el mundo está motivado y concentrado. Cuando jugaba me preocupaba mucho y Van Basten me decía: 'Tranquilo, la estrategia es muy clara, tú dame el balón a mí'. Y funcionó muchas veces», reveló el preparador de Reggiolo.

Escondió sus cartas cuando le interrogaron acerca de la manera en la que piensa confrontar la presión elevada que caracteriza al Barça desde que Flick aterrizó en el banquillo culé. «Algo tengo pensado, pero no me parece correcto explicarlo hoy. Tienes que verlo mañana y después me puedes decir si me he equivocado o no», bromeó un míster que remarcó el cambio operado en el Barça desde la llegada del germano. «Ha cambiado un poco la filosofía, juega de manera distinta, mucho más directo. No quiero comparar el trabajo porque Xavi hizo un gran trabajo en el Barça a su manera. Es un Barcelona distinto, al que respetamos igual que al de Xavi», incidió.

El del sábado será el clásico número 17 para Ancelotti como técnico del Real Madrid y lo afronta con la calma que le caracteriza pese a las críticas que recibe su equipo. «No me molesta la crítica, la entiendo muy bien. No le doy muchas vueltas. Quiero aclarar primero mis ideas y después intentar explicarlas de la mejor manera a los jugadores. Me gusta saber lo que piensan los jugadores de la estrategia idónea para cada partido», desveló.

Un equipo con «muchos» líderes

El Real Madrid comparecerá ante el Barça con la necesidad de demostrar que el toque de atención que le dio el Dortmund este martes le sirvió para aprender de sus errores. «La segunda parte contra el Dortmund dijo muchas cosas que se pueden hacer si somos capaces de hacerlas juntos. Este es el objetivo», dijo Ancelotti antes del que será el primer clásico para Kylian Mbappé.

«Él sabe perfectamente, porque tiene experiencia y ha jugado muchas veces contra el Barcelona, lo que tiene que hacer», dijo sobre el prodigio francés, al que no debería poderle la presión de la cita. «Su manera de preparar el partido es muy tranquila y muy sencilla. Confía mucho en sus cualidades y creo que mañana va a aportar al equipo, como siempre ha aportado», acotó.

Se detuvo también en la figura de Vinicius, al que ya da como ganador del Balón de Oro y del que ensalza también sus cualidades a nivel humano. «Es un chico que sigue siendo muy humilde. Ha progresado mucho como futbolista manteniendo la misma humildad y seriedad que tenía cuando lo conocí por primera vez», dijo sobre el brasileño, uno de los líderes de un equipo que no tiene «uno solo» sino «muchos», en opinión del técnico. «Vinicius puede ser un líder, como lo puede ser Valverde o lo es Modric. Los jóvenes pueden demostrar con su actitud y compromiso que son líderes», explicó en una comparecencia en la que cerró filas con Bellingham, pese a que el inglés todavía no haya visto puerta en lo que va de campaña.

«Está muy bien, progresando, tuvo problemas en el tobillo y en el hombro, pero ahora está aportando mucho, no con goles pero sí con trabajo, que es muy importante para nosotros», dijo sobre el británico, cuyo papel ha cambiado con el fichaje de Mbappé. «El año pasado era determinante que marcase porque no teníamos un delantero como Benzema. Lo reemplazamos con los goles de Bellingham, de Brahim y de Joselu. Este problema no lo tenemos este año porque ha llegado un jugador que puede marcar 30 o 40 goles», completó.

Aplaudió también a Lamine Yamal, una de las principales amenazas del Barça. «Ha empezado su carrera de manera espectacular. Me gusta mucho su manera de jugar, su actitud. Es un jugador muy peligroso».