Guilló: «No era el árbitro que preferíamos»

Los resoplidos de Guilló en sala de prensa exhibían la frustración con la que se fue el Mérida a casa. Primero por el resultado, pero también por las «situaciones que no se pueden controlar». Se refería el técnico del Mérida a las decisiones de Camacho Garrote: «Es muy difícil con él. Es la tercera vez que nos pita este año y no hemos tenido suerte. Me ha sorprendido que esté dentro de los premiados para ascender. Me da la sensación de que otros días nos ha pitado con mayor facilidad otras acciones que hoy no. He salido caliente del partido porque quiero ganar. Pero hemos vivido situaciones durante el año con este árbitro que no nos ha ido bien. No… no era el árbitro que prefería».

Ya sobre el encuentro, Sergi Guilló opinó que su equipo se mereció tal vez un poquito más, sobre todo antes del 0-1. «En la primera parte sólo hemos llevado peligro nosotros. Nos teníamos que haber ido con ventaja al descanso, con las ocasiones claras que hemos tenido. Es verdad que hemos estado algo precipitados en la búsqueda del gol. Tras su gol, le hemos seguido intentando, pero lo hemos hecho más con corazón que con cabeza, jugando directo. Por eso nos ha costado más crear situaciones de área. Pero siento orgullo del partido que han hecho mis jugadores».

Su última reflexión fue pensando ya en la vuelta del próximo domingo: «Que nos digan ya dónde vamos a jugar porque queremos empezar a preparar ese partido de vuelta. Hoy lo hemos deseado más que el rival, pero no hemos tenido fortuna. Nos quedamos con la cosa de que lo hemos hecho bien, con el apoyo increíble de la afición increíble desde que hemos llegado… y que no nos den por muerto, que nos quedan 90 ó 120 minutos. Lo vamos a pelear hasta el final. La temporada no ha acabado. No nos conformamos con llegar hasta aquí. Este equipo es cabezón y va a seguir intentándolo».