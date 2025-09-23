HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornada 6

Directo | Levante - Real Madrid

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:01

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  3. 3 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  4. 4 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  5. 5 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  6. 6 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  7. 7

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  8. 8 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  9. 9 Varios jóvenes moralos, investigados por la reyerta mortal de Cáceres
  10. 10 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Directo | Levante - Real Madrid

Directo | Levante - Real Madrid