Simeone: «El desafío es dar con la clave para ganar en Barcelona»

«Menos mal que no he ganado todavía en Barcelona, porque siempre sigue ahí el desafío de intentar mejorar. Aún no he dado con la clave», reconoció este viernes Diego Pablo Simeone. El técnico argentino destacó que el Atlético «está trabajando muy bien en bloque» pero que este sábado se enfrentará a un Barça «que juega muy bien y que siempre, incluso en los tropiezos, ha dominado y ha sido mejor que el rival». «No creo que el Barcelona cambie absolutamente nada, porque ha demostrado que su estilo le da el resultado que quiere, que es ser protagonista», subrayó el Cholo.

«Nosotros tenemos los mismos puntos que teníamos el año pasado. La diferencia es que el Barcelona no tiene los mismos. Los resultados de los rivales dirán hasta dónde nos dejan seguir compitiendo como nos gustaría», respondió el entrenador rojiblanco cuando se le preguntó si pensaba que el Atlético tiene equipo para pelear la Liga. «Estamos atravesando medianamente los caminos que recorremos», añadió.

Respecto a la ausencia de Lamine Yamal, a quien calificó como «un futbolista extraordinario que viene creciendo cada día enormemente», admitió que el Barça «no tiene jugadores de características similares a él, pero sí a otros como Ferran, Pedri u Olmo, que pueden jugar en esa posición buscando otro camino para lo que les interesa». También destacó a Raphinha, «uno de los mejores jugadores de la Liga por su rompimiento y valentía».

Simeone considera que para dar el golpe en Montjuic será clave que el Atlético exhiba pegada en ataque. «Por la forma de jugar que tiene el Barcelona, las situaciones de gol se producen, porque te presionan continuamente alto y ponen mucha gente en tu campo para ser protagonistas atacando. Los que les han ganado ha sido con contundencia», recordó.