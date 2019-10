Sanción Dembélé se perderá el clásico Dembélé, tras ser expulsado ante el Sevilla. / Albert Gea (Reuters) El Comité de Competición desestima las alegaciones del Barça y castiga al extremo con dos partidos tras ser expulsado ante el Sevilla por decirle a Mateu Lahoz: «My malo, eres muy malo» ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 9 octubre 2019, 13:36

Ousmane Dembélé se perderá el clásico del 26 de octubre. El Comité de Competición ha desestimado las alegaciones presentadas por el Barcelona y ha sancionado con dos partidos al extremo por su expulsión ante el Sevilla en la octava jornada de Liga. «Muy malo, eres muy malo», le habría dicho el francés al árbitro de ese partido, Mateu Lahoz, después de que éste mostrase la tarjeta roja a su compañero Ronald Araújo.

«Lo que ha ocurrido con Dembélé es un misterio. Es muy difícil sacarle a Dembélé palabras en castellano. No creo que haya sido una frase demasiado larga», manifestó el pasado domingo Ernesto Valverde ante las cámaras de Movistar cuando se le preguntó por la expulsión de su futbolista.

Mateu Lahoz hizo constar en el acta del partido disputado en el Camp Nou que la expulsión, ocurrida en el minuto 87, se produjo por el siguiente motivo: «Dirigirse a mí en los siguientes términos: 'Muy malo, eres muy malo', mientras gesticulaba con sus brazos a escasa distancia mía». A Araujo le expulsó un poco antes, en el mismo minuto, «por derribar a un adversario impidiendo con ello una ocasión manifesta de gol».

El Barça presentó alegaciones al acta, asegurando que el francés no había menospreciado ni faltado al respeto al árbitro, aportando un vídeo con el que trataba de demostrar que la discusión no se produjo en los términos descritos por Mateu Lahoz. Pero el Comité de Competición ha desestimado los argumentos de la entidad azulgrana, aplicando el artículo 117 del código disciplinario federativo que reza así: «Dirigirse a los árbitros, directivos o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes».

De este modo, Dembélé se perderá el partido ante el Eibar del próximo 19 de octubre en Ipurua y el clásico ante el Real Madrid del día 26 en el Camp Nou, aunque al Barça le queda la posibilidad de recurrir aún la sanción ante el Comité de Apelación y, de no prosperar, podría acudir en última instancia al Tribunal Administrativo del Deporte.

Nuevo revés

El castigo a Dembélé supone un nuevo revés para un futbolista que no termina de asentarse en el Barça ni de responder a las elevadas expectativas que generó su fichaje en el verano de 2017, cuando el Barcelona pagó 105 millones de euros, más 40 en variables, para reclutar a un extremo pleno de desborde que había deslumbrado con el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Fue por entonces el fichaje más caro en la historia del Barça, superado luego por el de Philippe Coutinho.

Pero el francés se ha visto envuelto en numerosas polémicas que han empañado su rendimiento. Acumula 69 partidos con el Barça y 19 goles desde que llegó a la ciudad condal. Sin embargo, sus actos de indisciplina han provocado varios toques de atención por parte del club y del propio vestuario.

La llegada este verano de Antoine Griezmann y la irrupción de Ansu Fati han complicado aún más las posibilidades de abrirse paso en el once de un futbolista saudido también por numerosas lesiones. En lo que va de campaña sólo ha disputado cuatro partidos con un gol, el que le hizo al Sevilla antes de marcharse expulsado.