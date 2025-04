Siete equipos para dos puestos al pozo de Segunda

I.Asenjo Jueves, 25 de mayo 2023 | Actualizado 26/05/2023 15:34h. Comenta Compartir

La derrota del Valencia ante el Mallorca, el empate heroico del Espanyol cuando ya tenía los dos pies en Segunda División, sumado a las victorias del Valladolid ante el Barcelona y el Getafe frente al Betis, ha provocado que las dos últimas jornadas de Liga sean clave para siete equipos, que vivirán los próximos dos domingos con la calculadora en mano.

A falta de seis puntos por disputarse la máxima categoría del fútbol español vive con inquietud la habitual batalla anual por el descenso, en una tabla clasificatoria que está igualadísima, y con solo cinco puntos separando a estos clubes que viven cada partido como una lucha sin cuartel: Valencia y Celta, 40 puntos, Almería, 39, Getafe, Cádiz y Valladolid ,38 y Espanyol, 35. Será la permanencia más cara y dura de los últimos años.

Se deberán sumar más de 40 para mantener la categoría, algo que ha ocurrido hasta 14 veces en los últimos 23 años, la última en 2019 cuando el Celta llegó a los 41. La salvación más cara desde el año 2000 es la del Numancia con 45 puntos, año en el que se descendieron tres históricos del fútbol español: Betis (42), Atlético de Madrid (38) y Sevilla (28). Mientras tanto el Deportivo de la Coruña protagonizó el descenso más caro con 43 en 2011.

Dos puntos de diferencia entre el puesto 18 y el 13

El triunfo de los de Bordalás en el Villamarín ha puesto un triple empate a 38 puntos en la clasificación entre los madrileños, Cádiz y Valladolid, que a día de hoy condenaría al descenso a los de Pucela.

Solo son dos puntos de diferencia entre el puesto 18 y el 13, en un momento crucial donde el calendario vivirá estas jornadas con duelos entre rivales directos. Sin ir más lejos, el próximo domingo se miden Almeria (39) ante Valladolid (38), Cádiz (38) ante el Celta (40) y Espanyol (35) ante Valencia (40). Aunque si esto fuera poco, en la última fecha del campeonato hay un Valladolid - Getafe en el que además de los tres puntos se jugarán el gol average, un hecho que podría ser definitivo para salvarse; y un Espanyol - Almería que según se obtengan los resultados de este fin de semana, serán partidos de infarto.

En este momento el Espanyol es el que lo tiene más difícil para salvarse. Los de Luis García tendrán que ganar los dos partidos que restan para seguir en Primera División. Por otro lado, el Celta parecía salvado hace unas semanas, pero su malísima racha con cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco encuentros les sitúan en una situación complicada. El próximo domingo jugarán toda una final en Cádiz y acaban la temporada en Balaídos ante el Barcelona, que ya no se juega nada tras ser campeón.

La victoria del Almería la jornada pasada ante el Mallorca le dio mucha tranquilidad, pero la derrota ante la Real Sociedad ha vuelto a meterle en la pelea por el descenso. Está un solo punto por encima y tiene dos duelos directos: Valladolid, en tierras andaluzas, y Espanyol, en Barcelona, serán sus dos rivales. Dos partidos en los que se lo jugarán absolutamente todo.

Jornada 37: Almería - Valladolid, Cádiz - Celta, Getafe - Osasuna; Valencia - Espanyol

Jornada 38: Betis - Valencia, Celta - Barcelona, Elche - Cádiz, Espanyol - Almería, Valladolid - Getafe

Cuatro candidatos para dos puestos

Si el descenso a Segunda está apretado, el ascenso a la máxima categoría del fútbol español es una auténtica locura desde hace ya muchas jornadas. La categoría de plata es siempre difícil y muy igualada pero este año los códigos son imposibles de descifrar. A la última jornada, que se juega este sábado, se llega con los dos ascensos directos a Primera sin decidirse, y con hasta cuatro candidatos para dos tickets a la élite.

Granada (72 puntos), Las Palmas (71) y Alavés (70) dependen de sí mismos para subir, ya que canarios y vascos se miden entre ellos en Gran Canaria. El otro candidato es el Levante (69), que necesita ganar y que los resultados sean favorables en Los Cármenes o en el archipiélago.

El Granada, que viene de ganar sus dos últimos partidos, lo tiene todo a favor en un encuentro que jugará como local ante el Leganés, condición con la que no han cedido ni una derrota en toda la temporada. La victoria lo mete en la Primera División de forma directa, algo que también ocurre en caso de empate, ya que el Levante no podría alcanzar los 73 puntos y sólo podría ser superado por Las Palmas o Alavés, que jugarán una auténtica final en Gran Canaria.

El equipo que dirige Xavi García Pimienta tiene en su mano también regresar a la élite del fútbol español. Juega en casa contra los vitorianos y si ganan tendrán billete directo. Si empatan, también tendrán muchas opciones de subir pero tendrán que mirar el partido entre Levante y Oviedo: si los granotas no ganan, subiría la UD, y en caso de triunfo local, como tiene empatado el 'golaverage' particular con los valencianos, el Levante tendría que ganar por más de cinco goles, para superar a Las Palmas. Si pierde contra el Alavés en el Gran Canaria, donde lleva cinco partidos seguidos sin ganar, no subiría de forma directa en ningún caso y tendría que jugarse sus opciones en el playoff.

Los cálculos para el Alavés son sencillos: ganar o ganar. Si empata o pierde, jugará los playoffs junto a Eibar, al que una racha de nueve jornadas sin ganar le quitó sus opciones de ascenso directo, y Albacete.