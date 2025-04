Bellingham no es suficiente en el Villamarín

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 9 de diciembre 2023, 18:22 | Actualizado 18:50h. Comenta Compartir

Marcó de nuevo Jude Bellingham, sin duda el '9' del Real Madrid porque ya suma 12 dianas en Liga, pero esta vez el día en la oficina del enorme jugador inglés no le bastó a su equipo para sumar tres puntos de oro y, seguramente, poder mantenerse destacado en lo más alto de la clasificación. El ex del Dortmund y el desequilibrio de Rodrygo, que puudo marcar por sexta cita consecutiva, resultaron insuficientes ante un Betis que igualó por obra de un disparo antológico de Ruibal y por algo aún no ha hincado la rodilla en el Benito Villamarín ni en el torneo de la regularidad ni tampoco en la Liga Europa. Pudo ser todavía mucho peor para el equipo de Ancelotti porque en los compases finales de Isco cabeceó al poste. Hubiera sido un gol digno del mejor guion.

Sabedor de que el Betis pierde consistencia en el eje sin Guido Rodríguez, sustituido por Sergi Altimira, formado en la inagotable cantera del Barça, Ancelotti optó por Brahim en lugar de Joselu para ganar superioridad en el centro del campo. Un Real Madrid tan versátil que en ocasiones era Modric el ariete mentiroso, liberado de esfuerzos defensivo, y otras veces Bellingham. Casi nunca en cambio Rodrygo, feliz partiendo desde la izquierda, el lugar que habitualmente ocupa Vinicius, ahora lesionado. Valverde estaba cerca de Kroos a la hora de achicar espacios y Brahim partía desde la derecha.

Por momentos un 4-4-2 clásico, a veces un 4-3-3 y en otras ocasiones un 4-2-3-1. Todo con tal de intentar descerrajar a un Betis diezmado por sus siete bajas -las mismas que el Real Madrid pero con plantillas incomparables- que trató de hacerse corto y estrecho adelantando la zaga. Sabe Pellegrini que ante este Madrid volador, cualquier pérdida de balón en campo propio supone casi inmolarse, y por ello otra de las consignas era evitar pérdidas en la salida y evitar los contragolpes.

Betis Rui Silva, Ruibal, Pezzella, Chadi Riad, Abner, Marc Roca, Altimira (Guardado, min. 70), Ayoze (Luiz Henrique, min. 82), Isco, Abde (Diao, min. 61) y Willian José. 1 - 1 Real Madrid Lunin, Lucas Vázquez (Nacho, min. 83), Rüdiger, Alaba, Mendy, Valverde, Kroos (Nico Paz, min. 83), Brahim (Joselu, min. 79), Modric (Ceballos, min. 70), Bellingham y Rodrygo. Goles: 0-1: min. 53, Bellingham. 1-1, min. 66, Ruibal.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano). Amarilla a Ruibal y Ayoze.

Incidencias: Partido de la 16ª jornada de Liga, disputado en el Benito Villamarín ante 52.276 espectadores.

Rodrygo fue una pesadilla para Aitor Ruibal, fuera de su mejor posición en en lateral, en los inicios del choque. Del brasileño partían las mejores ocasiones. Reclamó un penaltito de su vigilante y por un fuera de juego muy ajustado del brasileño no tuvo validez un gol de Brahim tras un rebote.

Pareció por un momento que el Madrid inclinaría con relativa facilidad el pleito a su favor, pero los verdiblancos se recompusieron. Incluso avisaron en un disparo de Ayoze que desvió Lunin, titular pese a la recuperación de Kepa, y en un tiro desde la frontal de Willian José que no se fue lejos del poste del portero ucraniano.

Abrelatas 'made in England'

Quiso el Betis adelantar líneas tras el descanso, pudo adelantarse incluso tras un gran pase de Ayoze que tocó con la punterita Isco y salvó Lunin, pero el que golpeó fue Bellingham, el mejor abrelatas de la Liga. Vio su desmarque Brahim, le metió un pase maravilloso y el inglés definió con el interior tras controlar con el pecho. Aprovechando las dudas béticas fue Rodrygo el que estuvo a un tris de cerrar el choque con un gol antológico, si bien sus compañeros le reprocharon que no les asistiera y tratara de marcar sin apenas ángulo.

Se abrió el duelo, lo que a priori siempre beneficia a este Real Madrid camaleónico, pero de pronto Ruibal se sacó de la chistera un disparo mágico, lejano pero letal hacia la escuadra, imposible para Lunin. Vuelta a empezar. Entró Ceballos, recibido con una sonora pitada donde antes le idolatraban, y se fue Modric, intrascendente en Heliópolis.

Al Madrid le hizo daño el gol. Mientras, Isco la pedía una y otra vez; pegamento malagueño entre las líneas béticas. Carletto echó mano de Joselu para el tramo final. El empate era a todas luces insuficiente. Puso cara de incredulidad Kroos al tener que salir del campo para que entrase Nico Paz. Veteranos y noveles. Final en el alambre, con testarazo de Isco a la madera incluido. Cuestión de centímetros.