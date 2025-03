El Atlético da un golpetazo al Barça y a la Liga

Daniel Panero Madrid Sábado, 21 de diciembre 2024, 23:15 | Actualizado 23:32h. Comenta Compartir

El Atlético de Madrid dio este sábado un golpetazo al Barça y a la Liga. El conjunto de Diego Pablo Simeone se impuso al equipo azulgrana en Montjuic en un partido a imagen y semejanza de su entrenador. El equipo rojiblanco, por detrás en el marcador durante una hora tras un gol de Pedri, resistió ante un rival superior y se llevó el encuentro y el liderato por pegada, gracias a un tanto de Rodrigo De Paul y otro de Alexander Sorloth sobre la bocina. Ya son 12 triunfos seguidos para los rojiblancos, que cierran 2024 imparables.

El fútbol a veces es tan caprichoso que las inercias dejan de existir en apenas 30 segundos. Es el tiempo que tardó el Barcelona en saltar la presión adelantada del Atlético y convencerse de que quizá podía ser su noche, la de volver a ser ese equipo que volaba en octubre. Y es que los culés se contagiaron de la atmósfera, más cálida que en anteriores citas, y salieron sin complejos tras la mala racha. Hansi Flick modificó el dibujo y dio cabida a Gavi en un 4-3-3 moldeable en el que el jugador de Los Palacios podía ser mediapunta, interior y chico para todo.

Su sola presencia sirvió para hacer más versátil a un Barça que firmó un inicio arrollador en el que todas las piezas encajaron. Casadó fue el ancla, Gavi y Pedri intercambiaron posiciones y tanto Fermín como Raphinha generaron desequilibrios a un Atlético desorientado ante la velocidad que tenía el balón. Los del Cholo, que repitió idea, aguantaron el chaparrón inicial y se parapetaron en su 4-4-2 y en una solidez que no estuvo exenta de sustos tras dos remates de Raphinha y un cabezazo de Gavi que no encontró portería.

Barcelona Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Marc Casadó (Eric García, min. 80), Pedri, Raphinha, Gavi (Ferran Torres, min. 64), Fermín (Dani Olmo, min. 64) y Lewandowski. 1 - 2 Atlético Oblak, Llorente (Le Normand, min. 73), Giménez (Witsel, min. 52), Lenglet, Javi Galán, Giuliano (Nahuel Molina, min. 62), De Paul, Barrios, Gallagher (Koke, min. 62), Griezmann (Sorloth, min. 73) y Julián Álvarez. Goles: 1-0: min. 30, Pedri. 1-1: min. 60, De Paul. 1-2: min. 96, Sorloth.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a Witsel y Le Normand.

Incidencias: Partido correspondiente a la 18ª jornada de Liga, disputado en el Estadio Lluis Companys ante 46.249 espectadores.

Fueron avisos que no alteraron la hoja de ruta de un Atlético que se creyó cómodo replegado y a la espera de un contragolpe. Esa posibilidad, no obstante, no existía. La presión del Barça no lo permitía y cada ataque de los de Flick era una pesadilla para los del Cholo. En una de esas Pedri encontró un pasillo en la mediapunta, conectó con Gavi y definió al palo largo para burlar la salida de un Oblak frustrado. Y es que el esloveno no solo recogió la pelota de la red, sino que fue testigo de cómo sus compañeros perseguían sombras durante 45 minutos en los que el Atlético estuvo desdibujado y sin capacidad para contrarrestar la manada de lobos que fue su rival.

Oblak y Sorloth

Tras la reanudación el panorama no cambió. Las imprecisiones de los rojiblancos se sucedían y el Barça tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja hasta en tres ocasiones, pero no lo hizo. Raphinha estrelló un balón en la madera y acto seguido el ejército del Cholo se desplegó como no había podido hacerlo en todo el choque. El contragolpe lo frenó Marc Casadó, pero su despeje, errático, fue a parar a los pies de un De Paul en estado de gracia que solo tuvo que poner el pie como un palo de golf para encontrar una rendija desde la frontal y silenciar a un Lluis Companys que todavía maldecía el haber dejado vivo a su rival.

A partir de ahí, el escenario que ambos técnicos tenían en la cabeza se recrudeció. El Barça se volcó en la banda de Raphinha, hiperactivo durante todo el choque, y Simeone reforzó a los suyos con la entrada de Sorloth y Le Normand. El objetivo fue dar solidez con el francés y ganar una amenaza con el noruego. Y vaya si lo fue. El Atlético ganó gracias a dos gigantes. Oblak frustró hasta tres mano a mano contra Lewandowski, Raphinha y Pedri, mientras que el noruego apareció al contragolpe para culminar en la última jugada un centro de Nahuel Molina y dar la puntilla a un Barça que mereció más premio, pero que sigue en caída libre con un triunfo en los últimos siete partidos de Liga. El Atlético, en cambio, cierra el año líder y dando un golpe encima de la mesa.