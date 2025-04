Casting central en Mendizorroza

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 20 de diciembre 2023, 15:15 | Actualizado 16:50h. Comenta Compartir

Descosido en el eje de la zaga tras la rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió David Alaba durante el encuentro disputado el pasado domingo frente al Villarreal en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid visita este jueves Mendizorroza para medirse al Alavés de Rafa Marín, el 'mirlo' que los blancos cedieron el pasado verano para que hiciese la 'mili' en Primera con vistas a su posible regreso a Chamartín.

El central nacido hace 21 años en Guadajoz (Sevilla) estuvo muy cerca de recalar en el Betis, pero la operación se truncó porque en Heliópolis querían disponer de una opción de compra que los rectores de la 'casa blanca' no contemplaban, al apreciarle madera suficiente para que aterrice en la plantilla del primer equipo de cara al curso 2024-25. Ahí entró en acción el Alavés, que sí aceptó el préstamo a palo seco que ofrecía el Real Madrid y le ha permitido crecer, hasta el punto de convertirse en uno de los bastiones defensivos del equipo que comanda desde la banda Luis García Plaza. El andaluz tendrá oportunidad de exhibirse este jueves ante el club en el que pasó siete años y que sigue poseyendo sus derechos, precisamente cuando los blancos han abierto su casting central.

«Hemos hablado con el club, lo evaluaremos en los próximos días. Tenemos tiempo porque el mercado termina el 31 de enero y vamos a buscar la mejor solución posible. Intentaremos terminar bien mañana y después tenemos tiempo para tomar la mejor decisión posible», señaló en la previa Carlo Ancelotti cuando le preguntaron si le iba a pedir a Florentino Pérez un refuerzo en la parcela defensiva, en vista de que solo tiene a dos centrales disponibles: Rüdiger y Nacho. «Si hay una posibilidad que pensamos que sea buena para el club y para la plantilla, lo vamos a hacer», acotó el de Reggiolo, cuya pretensión, que obviamente pasa por rearmarse, puede entrar en conflicto con la economía de guerra que está llevando a cabo la entidad para lanzarse a por algún crack el próximo verano.

En las oficinas del Real Madrid figuran con rótulo destacado los expedientes de los lusos Antonio Silva (Benfica) y Gonçalo Inácio (Sporting de Portugal), así como el del italiano Giorgio Scalvini (Atalanta), todos ellos jóvenes que parecen suficientemente preparados para dar el salto, pero cuyo elevado precio complica la llegada en invierno, un mercado que al Real Madrid no le gusta lo más mínimo.

Ancelotti desea un veterano con experiencia o un talento emergente pero curtido ya para ofrecer un rendimiento inmediato porque teme, con razón, la cuesta de enero, pese al excelente rendimiento que está ofreciendo su plantilla en respuesta al rosario de lesiones que está golpeándola. Si encuentran algo bueno, bonito y barato, cosa difícil en el hiperinflacionario mercado futbolístico, tal vez vea satisfecho su anhelo. Pero como rumia que sus súplicas pueden caer en saco roto, ya ha señalado a Tchouaméni como parche.

El mejor cerrojo en medio siglo

Rüdiger y Nacho formarán de inicio en tierras babazorras pero, por si acaso, el de Ruan estará preparado para guardarles las espaldas. «A Tchouaméni no le gusta jugar de central, como a Camavinga no le gusta jugar de lateral. En la emergencia ha jugado muy bien de central y sabe que si hay emergencia va a jugar como central», adujo Carletto, que adelantó asimismo la titularidad de Kepa y avisó de una decisión sobre la portería tras el parón navideño.

«Mañana va a jugar Kepa y después, para la segunda parte de la temporada, voy a elegir a uno de los dos», zanjó el técnico de un equipo que solo ha encajado once goles en las diecisiete primeras jornadas, números no vistos en Chamartín desde la campaña 1971-72. Son bajas para la cita Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Camavinga, Arda Güler y Vinicius. Joselu, que no entrenó este miércoles por un proceso febril, entró finalmente en una lista con cinco 'mirlos': Fran González, Raúl Asencio, Vinicius Tobias, Nico Paz y Gonzalo.

Superar el muro que han levantado los blancos es el desafío que se le presenta al Alavés tres días después de ser goleado por el Girona, el otro gallo de la Liga. Fue «el peor partido de la temporada», en palabras de Luis García Plaza, que volverá a sentarse en el banquillo albiazul tras cumplir sanción en Montilivi y recupera a Abqar, castigado igualmente ante el conjunto catalán por acumulación de amarillas. La vuelta del central marroquí supone un alivio para un equipo que viene de sufrir dos derrotas consecutivas y ve cerca la zona que delimita el descenso. Necesita reaccionar, pero los precedentes no invitan al optimismo, puesto que el Alavés solo ha puntuado cuatro veces como local frente al Real Madrid.

-Alineaciones probables:

Alavés: Sivera, Gorosabel, Rafa Marín, Duarte, Abqar, Javi López, Antonio Blanco, Guridi, Guevara, Rioja y Samu Omorodion.

Real Madrid: Kepa, Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Fran García, Valverde, Kroos, Modric, Bellingham, Brahim y Rodrygo.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité Castellano-manchego).

Hora: 21:30 h.

Estadio: Mendizorroza.

TV: DAZN.