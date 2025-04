Ancelotti: «Evaluaremos en los próximos días si vamos al mercado»

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 20 de diciembre 2023, 11:09 | Actualizado 16:49h. Comenta Compartir

El Real Madrid tiene un impecable portavoz en la figura de Carlo Ancelotti. Pese a que los deseos del técnico y de la entidad puedan diferir en ciertos momentos, el de Reggiolo jamás se aparta de la línea que trazan sus superiores. De ahí que, en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará el jueves frente al Alavés en Mendizorroza, abriese la puerta a fichar un central en el mercado de invierno, siempre y cuando, eso sí, los intereses deportivos no entren en conflicto con los planes económicos de Florentino Pérez. «Hemos hablado con el club, lo evaluaremos en los próximos días. Tenemos tiempo porque el mercado termina el 31 de enero y vamos a buscar la mejor solución posible. Intentaremos terminar bien mañana y después tenemos tiempo para tomar la mejor decisión posible», manifestó el italiano.

La rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió David Alaba el pasado domingo durante el encuentro frente al Villarreal, de la que el austríaco fue operado el martes en Innsbruck, ha supuesto un enorme contratiempo para el Real Madrid, que perdió a Militao por el mismo tipo de percance en la primera jornada de Liga, lo que deja a Rüdiger y a Nacho como únicos centrales disponibles en el conjunto de Chamartín.

«La lesión de cruzado es imprevisible. En esta temporada han tenido lesiones jugadores como Militao, Courtois o Alaba que no tenían ningún problema de rodilla. Es algo que no se puede prever ni controlar. Es distinto a una lesión muscular, que puede venir por cansancio o carga en los partidos. El cruzado no. Desafortunadamente lo hemos tenido. De momento lo hemos arreglado bien. A ver qué pasa en la segunda parte de la temporada. Se puede pensar que en marzo o abril pueden volver Militao o Courtois si todo sale bien», apuntó Ancelotti, que reconoció que se trata de «un momento muy complicado» de la campaña debido a ese cúmulo de reveses que su equipo está logrando capear, sin embargo, merced a la «especial» respuesta que están ofreciendo sus futbolistas. «Tengo que agradecer a los jugadores que lo están sacando adelante», incidió.

Ancelotti considera que «no es el momento de hablar de nombres», pero es consciente de que resultaría muy difícil pelear por los objetivos que se ha marcado el Real Madrid con la defensa tan mermada. «Si hay una posibilidad que pensamos que sea buena para el club y para la plantilla, lo vamos a hacer», acotó el técnico, siempre cauteloso a la hora de no airear diferencias con sus jefes en rueda de prensa. «Lo vamos a pensar y juntos vamos a tomar la mejor decisión para el club y para la plantilla», abundó.

De momento, y como ya hizo nada más producirse la lesión de Alaba, señaló a Tchouaméni como parche, por más que al de Ruan, que ya desempeñó dicha función con acierto en la novena jornada ante Osasuna, no le agrade demasiado. «A Tchouaméni no le gusta jugar de central, como a Camavinga no le gusta jugar de lateral. En la emergencia ha jugado muy bien de central y sabe que si hay emergencia va a jugar como central, pero el futuro de Tchouaméni es de pivote», explicó.

Parche «A Tchouaméni no le gusta jugar de central como a Camavinga no le gusta jugar de lateral. En la emergencia ha jugado muy bien de central y sabe que si hay emergencia va a jugar como central»

Al margen de esa cuestión central que ocupa y preocupa en el seno del Real Madrid, Ancelotti subrayó la necesidad de derrotar al Alavés para «seguir con la buena dinámica» de los últimos partidos, «sacar los tres puntos y terminar bien este 2023».

Adelantó que Kepa estará bajo palos frente al cuadro babazorro, después de que Lunin haya custodiado la portería del Real Madrid en las cinco últimas jornadas. «Mañana va a jugar Kepa y después, para la segunda parte de la temporada, voy a elegir a uno de los dos», comentó el transalpino, que descartó escoger a un guardameta para la Liga y otro para la Champions, como hizo con Diego López e Iker Casillas en el curso 2013-2014.«No tengo esta idea, de momento. Los dos lo están haciendo muy bien, estamos muy contentos. Lunin ha progresado mucho y ha mostrado mucha seguridad. Kepa ha mantenido su nivel bueno. Cuando Kepa volvió de la lesión me gustaba premiar a los dos», detalló.

Expectante con el fallo sobre la Superliga

Se mostró expectante de cara al fallo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitirá el jueves sobre la Superliga «Todos estamos esperando esta decisión, que puede ser importante para el futuro del fútbol europeo», dijo el técnico del Real Madrid, que restó importancia al rifirrafe de Bellingham con el árbitro del Real Madrid-Villarreal, Figueroa Vázquez, cuando este le dijo al inglés: «¡Ciudado conmigo, cuidado conmigo!». «No ha sido una falta de respeto. Puede ser que el árbitro tenga que evitar este tipo de cosas, pero tengo en cuenta que los árbitros se calientan porque hay muchas protestas en estos partidos. No me parece tan grave para montar un problema que no existe», apuntó.

Dicotomía en la portería «Mañana va a jugar Kepa y después, para la segunda parte de la temporada, voy a elegir a uno de los dos. Lunin ha progresado mucho»

Se refirió también al acuerdo alcanzado entre la Federación y LaLiga que permitirá que se escuchen los diálogos que mantienen los árbitros con los responsables del VAR en cada partido. «Es bastante curioso, pero nada más. A mí no me importa lo que los árbitros hablan durante el partido. Para el 2024 les deseo todo lo mejor y que se equivoquen lo menos posible o, por lo menos, menos que en 2023», reseñó al respecto.

Además hizo una primera valoración sobre el Leipzig, que será el rival del Real Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones. «Es un equipo que compite, que lucha, que tiene buenas individualidades y está haciendo bien el campeonato alemán. Habrá que pelear porque el rival es muy bueno», indicó sobre el cuadro germano.