Casemiro decidió salir del Real Madrid tras la final de París

Óscar Bellot Madrid Lunes, 22 de agosto 2022, 12:29 | Actualizado 16:24h. Comenta Compartir

Casemiro decidió abandonar el Real Madrid tras conquistar la Decimocuarta en París frente al Liverpool. «Cuando terminó la final de la Champions, hablé con mi representante porque tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo aquí. Mi representante me dijo que me fuese de vacaciones y tuviera la cabeza más tranquila. Pero un mes después volvimos hablar y la sensación era la misma. He dado todo por este club. La misión y la historia está hecha», reveló el brasileño en la rueda de prensa que ofreció después del emotivo acto institucional con el que el club de Chamartín despidió a una de sus leyendas.

El deseo de experimentar un nuevo desafío en uno de los equipos con mayor solera del planeta resultó decisivo a la hora de que el pivote brasileño optase por cerrar una etapa plagada de éxitos con el conjunto más laureado del mundo para aterrizar en la Premier League. «La historia en el Real Madrid está hecha, pero ahora quiero probar en el Manchester United», abundó el nuevo jugador de los diablos rojos, que se mostró ilusionadísimo ante la oportunidad que se le presenta de abordar «nuevos retos» y disfrutar de una liga y una cultura diferentes.

Casemiro se marcha del Real Madrid con la satisfacción del deber cumplido. «Cuando salí del Sao Paulo en enero de 2013, me dije a mí mismo que iba a darlo por este club. Y así fue», remarcó en su comparecencia ante los medios de comunicación, que abarrotaron la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas en busca de respuestas al motivo por el que el paulista aceptó cambiar un equipo que viene de tocar el cielo por otro que transita desde hace años a la deriva. Con la sinceridad y la humildad que le caracterizan, el internacional por la Canarinha explicó que no se marcha por dinero, sino por la convicción de que precisaba vivir una nueva aventura en su carrera. «La Premier es una competición que me encanta y deseaba jugar allí. Necesitaba cambiar», aseveró.

«Si fuera por dinero, me hubiera ido hace cuatro o cinco años»

«Si fuera por dinero, me hubiera ido hace cuatro o cinco años», enfatizó Casemiro, que apeló a sus valores como razón de la salida del Real Madrid. «Es lo que mi madre me enseñó, que no hay montaña que no puedes subir. Sé que es un desafío para mí, pero jugar en el Real Madrid te da un plus. Estaba hablando con mi mujer los últimos tres días y le decía que parecía un niño de 18 años porque quería jugar ya en el Manchester United. Es un reto muy importante. Allí no he ganado nada», apuntó.

Relevo garantizado

El 'stopper' admitió que no fue fácil comunicarle a Florentino Pérez su decisión de abandonar el Real Madrid. «Sé el cariño que tiene por mí, pero la honestidad es uno de mis grandes valores y tenía que ser honesto con él». Tampoco le resultó sencillo darle la noticia a Modric y Kroos, los dos compañeros con los que forjó un centro del campo que ya es historia del fútbol. «Toni me mandó un mensaje a las cuatro y media de la mañana preguntándome si era verdad. Le dije que si no dormía, que me dejara dormir a mí», bromeó. «Pero lo tenía muy claro, que la historia estaba hecha. Debía ser honesto. Es hora de pensar en otros desafíos, voy al mejor club de Inglaterra para seguir dándolo todo. Lo de Luka y Toni me lo llevaré para toda mi vida. Es muy bonito eso que dijo Ancelotti del 'Triángulo de las Bermudas'. Son mis amigos, más allá del jugador», reseñó.

«La Premier es una competición que me encanta y deseaba jugar allí. Necesitaba cambiar»

Casemiro, que comenzó el día bañado en lágrimas al repasar los grandes momentos vividos a lo largo de su estancia en el Real Madrid, con el que levantó 18 títulos, se mostró seguro de que, pese al gran vacío que deja a nivel deportivo y humano, el presente y el futuro siguen siendo halagüeños para los blancos porque el relevo está garantizado. «El Madrid siempre ficha a los mejores jugadores. Fede (Valverde) también puede hacer ese trabajo. Fede es un jugador con el que el Real Madrid puede estar muy tranquilo los próximos diez o doce años. Camavinga nos enseñó el año pasado que puede ser un jugadorazo. Tchouaméni es titular de la selección francesa», incidió el brasileño, que se queda, sobre todo, con las «noches mágicas» experimentadas en el Santiago Bernabéu durante la última Champions.

Recordó, por último, que siempre será un hincha del equipo que le ha elevado a la categoría de mito. «Seguiré celebrando los títulos porque este club seguirá ganado toda su vida, porque es el club más grande del mundo», cerró antes de volar a Mánchester para asistir al duelo entre su nueva escuadra y el Liverpool en Old Trafford.