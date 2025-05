Ancelotti alaba a Rodrygo por su «sacrificio» y por rechazar a Arabia

Amador Gómez Madrid Viernes, 31 de enero 2025, 14:22 | Actualizado 16:51h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti alabó este viernes a Rodrygo por «sacrificarse siempre por el bien del equipo» y actuar cuando ha sido preciso por la derecha del ataque en lugar de por la izquierda, la posición en la que más le gusta jugar, reservada a Vinicius. También elogió a Rodrygo el técnico del Real Madrid, aunque no sabe «lo que piensa cada futbolista», por rechazar una oferta de Arabia Saudí procedente del Al-Hilal, que sueña con el brasileño como sustituto de Neymar.

«Quienes están en el Real Madrid son muy felices y se quieren quedar el máximo tiempo posible. Muchos querrían estar en la plaza de Rodrygo, al igual que en la de Vinicius. Hay un montón de jugadores que quieren venir aquí, incluso algunos que nadie sospecharía», lanzó el entrenador italiano la víspera de que el Madrid se enfrente al Espanyol en Cornellà, donde la principal novedad será el regreso de Vinicius tras haber cumplido tres partidos de sanción, dos en Liga y uno en la Champions.

Sin Vinicius y con Rodrygo por la izquierda el Real Madrid ha goleado a Las Palmas (4-1), Valladolid (0-3) y Brest (0-3), con un doblete del exjugador del Santos el miércoles en la última jornada de la primera fase de la Liga de Campeones. Con Vinicius de vuelta, Rodrygo apunta a jugar de nuevo por la derecha. «Puede haber debate en esta cuestión. Rodrygo se encuentra muy cómodo por la izquierda, pero ha aportado mucho también en la derecha», destaca Ancelotti en alusión a un delantero que, pese a no tener el caché de Vinicius, «es un jugador completo», como reconoce el técnico italiano.

«El fútbol disfruta de la calidad de Rodrygo. Por el bien del equipo, yo tengo que aclarar bien las posiciones. No ha salido mal, de momento, y no va a salir mal en el futuro», aseguró Ancelotti cuando se le preguntó si Vinicius era inamovible en la izquierda. De lo que sí está convencido el entrenador del líder de la Liga es de que Vinicius, «que está fresco, puede aportar mucho al equipo en el partido de mañana». Será el primero de los 13 próximos encuentros que tendrá el Real Madrid «hasta el parón de marzo (día 16)», y Ancelotti volvió a quejarse de un calendario tan sobrecargado, «porque si juegas cada cuatro días no puede haber tiempo de preparación, sino solo recuperación».

12 victorias en 14 partidos

«Esto va de recuperación, vídeo, partido, recuperación, vídeo… Y así durante 40 días», lamentó el entrenador transalpino, quien reclama «que se entienda a veces la rotación de algunos jugadores para tener a la plantilla lo más motivada posible». «Yo no dije que quería llegar vivo a enero, sino comerme el turrón en diciembre. Y lo hemos hecho. Estamos mejor que entonces, con una racha muy buena, con 12 victorias en los últimos 14 partidos», recordó Ancelotti la víspera del enfrentamiento contra el Espanyol, después de que el Real Madrid se haya impuesto en esta Liga a domicilio, y por el mismo resultado, a los otros dos ascendidos, el Leganés y el Valladolid, a los que endosó tres goles en Butarque y Zorrilla.

Además, el estadio del Espanyol, en puestos de descenso y distanciado del líder 29 puntos, se presenta como un escenario muy propicio para el Real Madrid, aunque Ancelotti advierte que «cada partido puede ser una trampa». «No nos podemos permitir volver atrás», reclama el entrenador del equipo blanco, que ocurra lo que ocurra en esta jornada continuará al frente de la Liga antes de recibir el próximo sábado al Atlético en el derbi del Bernabéu.

Alineaciones probables:

Espanyol: Joan García, El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Carlos Romero, Tejero, Král, Pol Lozano, Roca, Puado y Roberto Fernández.

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García, Ceballos, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité Gallego).

Estadio y horario: Cornellà. 21:00 h. (DAZN).