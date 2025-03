Bellingham, tres semanas de baja por un fuerte esguince de tobillo

Ignacio Tylko Madrid Domingo, 11 de febrero 2024, 14:24 | Actualizado 16:13h. Comenta Compartir

Inquietantes noticias para el Real Madrid porque el inglés Jude Bellingham sufre un esguince «de grado alto» en el tobillo izquierdo y estará de baja alrededor de tres semanas. El objetivo del club blanco es que el inglés se recupere plenamente para el encuentro de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones que disputará ante el Leipzig, en el Santiago Bernabéu, el próximo 6 de marzo.

El inglés amaneció este domingo con el tobillo izquierdo muy inflamado, bastante más que la noche posterior a la goleada ante el Girona (4-0) con un doblete suyo, y mucho dolor. Las sensaciones eran preocupantes y las pruebas médicas lo han confirmado, ya que su esguince es de grado alto. Será baja al menos en los próximos cuatro partidos. No viajará a Leipzig, tampoco irá a Vallecas, no recibirá al Sevilla y no estará en Mestalla.

Dentro de lo malo, se puede decir que Bellingham ha tenido suerte. Según fuentes médicas, en caso de que la torcedura de tobillo hubiese sido de apenas un milímetro más, el astro del Real Madrid tendría seriamente afectados los ligamentos de la articulación tibioperonea y hubiese estado unos dos meses en el dique seco. Esa es la lesión que padeció por ejemplo Vinicius en 2019, tras un partido contra el Ajax, y el brasileño reconoció que pasó un infierno porque estuvo seis meses con miedo y con fuertes dolores cuando hacía frío.

Bellingham se lastimó el tobillo en los primeros minutos de la segunda parte del choque ante el Girona. Fue en una disputa con Pablo Torre, que llegó tarde y le pisó de forma involuntaria, lo que le provocó esa torcedura fuerte y el esguince de grado alto. Tras ser atendido en la banda, Bellingham quiso seguir, volvió al campo e incluso marcó el llamado 'gol del cojo' cuando empujó a la red un balón suelto que rechazó el portero Gazzaniga a disparo de Vinicius. Fue sustituido en el minuto 57 por Brahim y en el postpartido ya dijo el técnico Carlo Ancelotti que el diagnóstico no se conocería con exactitud hasta las pruebas de diagnóstico por imagen que le realizarán este domingo.

El centrocampista más goleador del siglo XXI

La noticia triste de su lesión coincide con otra alegre porque va de récord. Todavía con 14 jornadas por delante, Jude ya es, merced a sus 16 goles en la Liga, el centrocampista que más dianas ha anotado con el Real Madrid en un mismo torneo de la regularidad de este siglo XXI, según datos de Opta.

Ha superado los 13 que marcó James en la 2014-15, la primera del colombiano en el club blanco y los 10 de Isco en la 2016-17. El récord absoluto lo tiene Luis del Sol, que anotó 17 en la 1960-61. Sumando toda la temporada, Bellingham aspira a superar los 26 goles que Hierro marcó como centrocampista en la 1991-92. Le faltan seis para igualarle. Ante el Girona, anotó su tercer doblete, tras los firmados ante Osasuna y Barcelona.

La buena noticia para Carlo Ancelotti, además de esa goleada convincente que refuerza el liderato del Real Madrid, es que podrá recuperar para el partido del martes a Nacho, que padecía una sobrecarga que le impidió jugar contra el Girona e hizo que su equipo actuase con una defensa inédita, sin centrales puros. De todos modos, Tchoauméni y Carvajal, con Lucas Vázquez y Mendy en los laterales, nunca fueron inquietados por los jugadores de Míchel.