Los avales de Ancelotti para permanecer en la casa blanca

Ignacio Tylko Madrid Jueves, 7 de diciembre 2023, 16:11 | Actualizado 16:31h. Comenta Compartir

«Esperaré al Real Madrid hasta el último momento», zanjó Carlo Ancelotti en su comparecencia previa al partido ante el Cádiz tras insistirle sobre las ... informaciones que desde hace tiempo le dirigen hacia el banquillo de la 'Canarinha', un lujo al alcance solo de los elegidos. Como sucede en los matrimonios clásicos y sostiene un creyente como él, el técnico italiano volvió a declarar así su amor y fidelidad al Real Madrid en la salud y en la enfermedad. Desde el verano ya subrayó que no pensaba responder en todo el ejercicio a cuestiones relacionadas con su eventual marcha al enorme país sudamericano y nunca ha dicho que no a la posibilidad de no prolongar su contrato con el club merengue, que concluye en junio de 2024.

En principio, Florentino Pérez era partidario de aguantar hasta final de curso y ver las notas finales para quizá dar un golpe de timón y apostar por Xabi Alonso, técnico joven, elegante, perfecto conocedor de la casa blanca y sobradamente preparado porque ha bebido en fuentes tan diversas y opuestas como la de Pep Guardiola o José Mourinho, entre otros muchos entrenadores de postín. Contratar al técnico capaz de llevar al Bayer Leverkusen hasta el liderato de la Bundesliga sería, a priori, un acierto. Pero los números de Ancelotti le hacen merecedor de seguir y bien lo sabe el máximo mandatario de la casa blanca. Con Brasil esperándolo con deseo, más incluso después de sucumbir recientemente en Maracaná ante la archirrival Argentina, Carletto nunca ha utilizado ese asunto para presionar al Real Madrid y situarlo en un brete. Siempre ha puesto al Madrid por delante a la espera de que haya algún movimiento sobre su continuidad pero, como les sucede a los jugadores, a partir del 1 de enero será libre para negociar con quien estime oportuno y el Madrid deberá mover ficha. Los números no engañan Los números, como el algodón, no engañan. Tras su última y cómoda victoria ante el Granada, los blancos firmaron el mejor inicio de curso con Ancelotti al frente y el segundo mejor arranque de su historia. Nada menos que 38 puntos en 15 jornadas avalan sus decisiones. Tras la plácida tarde victoriosa ante los nazaríes, el Real Madrid ya suma 17 éxitos en sus 20 primeros partidos de la campaña. Nunca jamás el preparador de Reggiolo había alcanzado semejantes registros. En sus dos primeras temporadas como técnico merengue logró 16 victorias en esos 20 encuentros y en su segunda etapa su marca mejor hasta ahora fue de 15 triunfos en ese lapso de encuentros. Pero no son solo las victorias las que acreditan el valor de Ancelotti. Eso sería ventajista. La realidad constata que tiene enamorada a la exigente afición madridista por el juego del equipo, la capacidad para reinventarse pese a las numerosas lesiones que le asolan y esa forma de conducir sin aspavientos, sin ruidos, sin polémicas artificiales, con un estilo del que siempre presumió el Real Madrid pero muchas veces se alejó. Sin excusas Es cierto que los grandes jamás deben excusarse en las bajas, pero es difícil poner buena cara y seguir ganando pese a no contar con Courtois, Militao, ambos ausentes de larguísima duración por sendas roturas del ligamento cruzado anterior de la rodilla, Vinicius, Camavinga, Tchouaméni, Modric, Arda Güler, Kepa, fichado para suplir precisamente al enorme portero belga, y más recientemente Dani Carvajal. Aunque todavía exista un sector de la crítica convencida de que Ancelotti es solo imagen y un buen gestor de grupos, virtudes ya de por sí nada desdeñables en un club como el Real Madrid, sus decisiones y capacidad para cambiar los rumbos de los choques hablan por sí mismas. El mejor ejemplo es la paciencia que tuvo con Rodrygo en su peor momento, hasta permitir que el brasileño haya recuperado su mejor versión a base de marcar siempre en los cinco choques precedentes. Hay más hechos que invitan al Real Madrid a creer en la renovación, que según algunas fuentes podría acometer en el primer trimestre de 2024, tras el cruce de octavos de final de la Champions. Ancelotti, como buen italiano, siempre se refirió al equilibrio como virtud necesaria para alcanzar el éxito y nunca fue un talibán del método para ganar. Un día le viene bien dominar y tener la posesión, otra situar el bloque más atrás y también le parece maravilloso jugar al contragolpe si es menester. A estas alturas, el Real Madrid es el equipo menos goleado de la Liga y sumando el torneo de la regularidad y la Champions solo ha recibido 14 tantos en 20 partidos, dejando su portería a cero en diez de ellos, lo que supone el 50%. En la vertiente ofensiva, este Real Madrid camaleónico ha anotado nada menos que 46 goles y no pierde desde que cayó en el Metropolitano, su única derrota del curso. Una familia A partir de la unión del vestuario, que según dicen los jugadores es una familia, Carletto ha construido un equipo en toda su extensión del término. El Madrid es sólido, solidario, efectivo y pragmático, las claves del éxito al menos provisional y de racha actual de cinco triunfos en serie. Por ese cúmulo de brillantes hechos, no ya solo por haber sido capaz de ganar nada menos que seis de los 10 títulos en disputa durante su segunda etapa al mando del Real Madrid, es lógico que Florentino Pérez se incline ahora mucho más por seguir con un entrenador veterano que no alza la voz aunque lleve dos veranos sin el delantero deseado para reemplazar a Karim Benzema. Carletto quiso a Harry Kane, hoy triunfador en el Bayern de Múnich, pero el que aterrizó fue Bellingham, la perla inglesa que brillaba en el Dortmund. Ancelotti se puso a trabajar, cambió el dibujo, utilizó un rombo clásico y exprimió las prestaciones de Jude hasta convertirlo en el mejor jugador del momento. Lleva nada menos que 15 goles en 17 partidos y el Bernabéu le canta el 'Hey Jude' cada día. «Sabíamos que era bueno pero no tanto», ironiza Ancelotti levantando la ceja. Santo y seña.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión