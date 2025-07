El Atlético exhibe músculo con la llegada de Cardoso y Ruggeri

Cristián Ramón Cobos Madrid Miércoles, 30 de julio 2025, 18:36 | Actualizado 18:48h. Comenta Compartir

El Atlético no para y prosigue con la puesta de largo de sus caras nuevas. Tras el turno de Álex Baena y de Thiago Almada, este miércoles ha sido el momento de dos nuevas presentaciones en tiempo récord. En primer lugar el lateral italiano Matteo Ruggeri, procedente de la Atalanta, seguido por el centrocampista estadounidense, Johnny Cardoso, que ya conoce La Liga tras su paso por el Betis.

Ruggeri, que heredará el número 3 que ha quedado libre tras la marcha de Azpilicueta, intentó responder en castellano a la primera pregunta después de unas pocas semanas en España, para posteriormente pasar al italiano. El lateral se mostró «muy contento» con el nuevo proyecto que está realizando este verano el Atlético, con un total de ocho incorporaciones hasta el momento, además de estar «convencido» de la decisión de firmar por el club rojiblanco.

El italiano tuvo palabras de elogio hacia su nuevo técnico: «Para mí es un orgullo tener un entrenador como Simeone, me ha impactado la intensidad que pone en todos los ejercicios. Los entrenamientos me encantan, me encanta su forma de entrenar y su estilo», afirmó Ruggeri. Asimismo, confirmó estar «cumpliendo un sueño» y se ha marcado unos «objetivos fuertes» como ganar una Liga o cualquier otro trofeo.

Terminado el turno Ruggeri, le llegó el momento a Cardoso. El estadounidense lucirá el 5 que ha llevado De Paul hasta el Mundial de Clubes, después de confirmar su marcha al Inter Miami de Leo Messi. A pesar de lucir el mismo número, la realidad es que el argentino es más un interior con llegada, mientras que el antiguo jugador del Betis es más un ancla con características defensivas, y que el año pasado a las órdenes de Pellegrini ya demostró su valía. Ahora ha llegado al Atleti para reforzar una posición muy necesitada para el Cholo.

Cardoso también dijo estar cumpliendo un «sueño» al ser jugador rojiblanco, y tuvo palabras de admiración hacia su nuevo entrenador, que jugó en la misma posición que el estadounidense. Ha firmado un contrato para las próximas cinco temporadas debido a la «confianza» en el proyecto, y se ha mostrado muy ilusionado porque tiene «esperanzas de ganarlo todo».

Para finalizar, mostró toda la ambición y las ganas con las que llega al club colchonero, tras ser preguntado por la comparativa con el Real Madrid y el Barcelona: «Estamos todos en el mismo nivel, el Atleti es un equipo muy grande. Simeone me está enseñando, estoy aprendiendo mucho y va a ser una temporada muy especial«, concluyó el nuevo pivote del Cholo.