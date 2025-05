El empeño de Tebas en llevar a Barça y Atlético a Miami, más cerca tras dos intentonas fallidas «Donde hay patrón no manda marinero», responde Enrique Cerezo ante la pretensión de LaLiga de trasladar el partido de la 18ª jornada del campeonato a Estados Unidos

Con un contrato firmado por LaLiga con la empresa de organización de eventos deportivos Relevent, el empeño de Javier Tebas en que por primera vez en la historia se dispute un partido del campeonato fuera de España, concretamente en Miami, está más cerca tras dos intentonas fallidas. Desde 2018 pretende el presidente de la patronal de clubes trasladar un encuentro de Liga a Estados Unidos, siempre con Barcelona y Atlético como implicados, y en esta ocasión la intención es que el duelo entre azulgranas y rojiblancos de la 18ª jornada, previsto para el 22 de diciembre, se juegue en el Hard Rock Stadium.

La idea de llevar el Girona-Barça de hace seis años a Miami no fructificó porque la FIFA, la UEFA y la Federación Española (FEF) se opusieron y el club azulgrana, ante el temor a posibles sanciones, rechazó finalmente su «disponibilidad» a afrontar dicho partido en el extranjero. La temporada siguiente, en 2019, fue un juzgado de lo mercantil el que estimó una demanda interpuesta por la FEF y prohibió que el Villarreal-Atlético se jugase en tierras estadounidenses.

El organismo que preside Javier Tebas, cuyo vicepresidente primero es el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, ya trabaja para que el Barça-Atlético previo a Navidades se pueda jugar en Miami. Sin embargo, la decisión depende de nuevo de la luz verde de la FIFA, la UEFA y la FEF, sin descartar que se pudiese presentar una demanda ante la justicia ordinaria que impidiese hacer realidad el deseo de Tebas.

LaLiga cuenta ahora con un contexto mucho más favorable que cuando presidía la FEF Luis Rubiales, en guerra permanente con Javier Tebas. Las relaciones de la patronal con el organismo federativo, a expensas de las elecciones, son ahora bastante más cercanas, además de que tanto la FIFA como la UEFA ya han ido dando pasos hacia la globalización. La empresa estadounidense Relevent, con la que LaLiga suscribió su acuerdo por un período de 15 años, ya ha solicitado a la FIFA permiso para el Barça-Atlético en Miami. A favor de Tebas juega esta vez que el máximo organismo mundial aprobó el pasado mes de mayo la creación de un grupo de trabajo con Relevent para trasladar partidos de las ligas europeas a Estados Unidos.

«Donde hay patrón no manda marinero. No sabemos si se va a jugar o no allí, pero si es por el bien del fútbol español nosotros estamos encantados de ir y colaborar», respondió este miércoles el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, cuando se le preguntó su opinión sobre la intención de LaLiga de que el Barça-Atlético se juegue en Miami.