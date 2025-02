Las armas secretas que impulsan la pizarra del Real Madrid

El Real Madrid vuela a balón parado. Los blancos han anotado ocho de los cuarenta y cinco tantos que contabilizan en lo que va de ... Liga como consecuencia de acciones de estrategia, lo que les convierte en el mejor equipo del campeonato en dicho apartado por encima de la Real Sociedad, que acredita uno menos. Siete de esas dianas procedieron de saques de esquina, una suerte en la que el conjunto de Carlo Ancelotti también mantiene la hegemonía sobre el resto de bloques de Primera, habiendo sumado dos goles más a la salida de un córner que su inmediato perseguidor en el citado ranking, el Getafe.

Por si estos datos no fuesen suficientes para dar cuenta de la importancia que la pizarra está teniendo en el devenir liguero del cuadro de Chamartín, cabe añadir que es también la única escuadra que no ha visto pulverizada su portería en este tipo de jugadas. Y tres de sus cuatro últimos triunfos en el torneo de la regularidad han sido el fruto directo del mimo con el que el staff de Carletto trabaja la estrategia, incluyendo el que logró el sábado en el Estadio de Gran Canaria.

«En balón parado somos muy peligrosos, porque tenemos muy buenos lanzadores y muy buenos rematadores«, subrayó Ancelotti el sábado, después de que el Real Madrid certificase su décima remontada del curso entre todas las competiciones con un gol de cabeza de Tchouaméni a la salida de un córner que ejecutó Kroos con su maestría habitual en este tipo de lances. El tanto pasó a las estadísticas, entre otros aspectos, por ser el primero de la temporada que llevaba el sello de un jugador del Real Madrid que había salido desde el banquillo, pero apenas extrañó a quienes habían sufrido ya en carne propia el tremendo poderío de los blancos en acciones de estrategia.

«Es una faceta muy importante de nuestro juego. Trabajamos todos los días, sobre todo antes de cada partido, y es algo muy importante para nosotros porque nos está ayudando a ganar partidos», confesaba Tchouaméni después de un tanto que le sirvió al pivote francés para acallar las críticas surgidas a raíz de su actuación en el derbi copero disputado la semana anterior en el Metropolitano.

Noticia relacionada Jornada 22 El balón parado vuelve a rescatar al Real Madrid Óscar Bellot

El ex del Mónaco ya había tirado de pértiga para castigar al Girona en Montilivi, inscribiendo su nombre en una lista de goleadores del Real Madrid a la salida de un córner de la que también forman parte Bellingham (Athletic y Celta), Carvajal (Betis), Lucas Vázquez (Alavés) y Rüdiger (Mallorca). Cuatro de esos saques de esquina salieron de la mira telescópica que Kroos tiene instalada en su bota.

El germano es el soldado más fiable de Ancelotti a la hora de armar las jugadas de estrategia, pero estas no nacen en la cabeza del técnico de Reggiolo. «En este primer tramo de la temporada hemos marcado muchos goles en balón parado. Mi cuerpo técnico está trabajando muy bien en esto, yo no porque no me encargo», señalaba Carletto el pasado 3 de enero después de que su equipo derrotase a un correoso Mallorca con un testarazo de Rüdiger tras un saque de esquina que sirvió Modric.

Buena parte del mérito, en este caso, hay que atribuírselo a su hijo Davide y a Francesco Mauri. Vástago de Giovanni Mauri, el preparador físico del Real Madrid que conquistó la Décima, Francesco es el que cocina las jugadas a balón parado, basándose en los informes sobre los puntos fuertes y débiles de los rivales que le traslada un analista de su máxima confianza. No reparan en esfuerzos y le dedican muchas horas de trabajo a peinar unas jugadas que después pulen en los entrenamientos de forma meticulosa junto a Davide. Carlo delega en sus subalternos y estos les están respondiendo a las mil maravillas.

Diecinueve puntos a base de remontadas

A la labor del cuerpo técnico se suma una mentalidad ganadora que forma parte del Real Madrid y que convierte a los blancos en el terror de los rivales cuando los de Ancelotti se ven por debajo en el marcador. Con los goles de Vinicius y de Tchouaméni en Las Palmas, el cuadro de Chamartín completó su décima remontada en lo que va de campaña: seis en la Liga, tres en la Champions y una en la Supercopa de España.

Almería (1-3), Getafe (2-1), Real Sociedad (2-1), Nápoles (2-3), Barça (1-2), Nápoles (4-2), Union Berlin (2-3), Atlético (5-3), Almería (3-2) y Las Palmas (1-2) componen la lista de los equipos que han visto cómo se las gasta el Real Madrid cuando va por detrás en el marcador. Los blancos han sumado 19 de sus 54 puntos en Liga (el 35%) a base de remontadas, un dato que solo supera el Girona en las cinco grandes ligas.