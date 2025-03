Los malabares de Ancelotti en su última misión en el Madrid

Llegó el cambio de guardia en el Real Madrid. Carlo Ancelotti advirtió de la transición en el equipo durante varios tramos de la temporada pasada ... poniendo nombres encima de la mesa, y en este nuevo curso el que con anterioridad era el plan B sacará del protagonismo a aquellos que aún forman parte de la generación más exitosa del club blanco.

«Demando comprensión en los veteranos y paciencia en los jóvenes. Esa es la teoría que nos ha llevado al éxito», expuso el técnico de Reggiolo, que este curso tiene encomendada la última misión en el paseo de la Castellana antes de su marcha en junio de 2024: culminar la metamorfosis en el centro del campo de Modric y Kroos a los chavales.

El italiano también tendrá que hacer malabares ante la falta de un nueve experimentado por la salida de Benzema al fútbol saudí y la grave lesión de Courtois, un portero insustituible que se perderá prácticamente toda la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El equipo, a la espera del desenlace del PSG con Mbappé, solo se ha reforzado en el frente de ataque con Joselu, cedido por el Espanyol por una temporada, pero el gallego no es suficiente para soñar con todas las metas del curso, y más teniendo en cuenta un sistema de juego en el que se busca mucho a Vinícius, más lejos de la banda en ausencia de un 'killer', y en el que Bellingham pretende ser un definidor como falso nueve, actuando en un nuevo esqueleto planificado por Ancelotti para aprovechar la polivalencia y talento del internacional inglés.

Viejos fantasmas

La tendencia ante la falta de poderío rematador no es nueva y se extiende a otras temporadas pasadas, donde Benzema ha monopolizado la punta de ataque blanco. El francés no tuvo competencia real ni alternativa en las últimas campañas, y se evidenció llegado el momento decisivo del curso pasado, donde el equipo no encontró con facilidad el camino al gol.

Un debe que no es nuevo en el día a día de Ancelotti, además de la falta de puntería, es la fragilidad defensiva, uno de los dolores de cabeza para la nueva temporada. El bajo rendimiento defensivo fue palpable ya el año pasado, donde se logró ser subcampeón y en el que el técnico italiano usó más de 18 defensas distintas para terminar con 36 goles en contra en los 38 partidos de Liga disputados.

El Madrid tiene la necesidad de la regularidad y la solidez si quiere disputar el trono del Barcelona en España, competición de equilibrio que iniciará con los tres primeros partidos fuera de casa, y el del Manchester City en la Champions, donde ha demostrado en los últimos tiempos que con inspiración y esfuerzos concentrados es aspirante en cuanto empiezan los octavos.

Encajar las piezas

Otro de los retos con los que empieza el curso el aspirante al título de Liga es lograr el encaje de algunos de los futbolistas importantes de la plantilla como Rodrygo, Camavinga, Tchouaméni o Valverde, así como recuperar el pilar esencial de Militao-Alaba como jefes de una zaga que ya hicieron que triunfara hace dos temporadas. En el caso del brasileño, crece en importancia a medida que pasan los años pero debe demostrar más constancia que destellos. Sin Asensio, podría ser el año de su eclosión en el campeonato doméstico.

En cuanto a los dos galos del centro del campo, el primero puede jugar donde quiera, aunque tiene que asentarse en un rol que le de estabilidad y dejar de ser comodín, mientras que el segundo, si recupera su versión pre-Mundial se adueñará del pivote con Kroos como principal rival. Por último el uruguayo, que si regresa a ese jugador decisivo y profundo como pocos, el Madrid tendrá un centro del campo al que todos teman.