Ancelotti: «El Real Madrid es una familia y me siento muy feliz»

Colpisa Madrid Sábado, 30 de diciembre 2023, 21:02 | Actualizado 21:12h.

Carlo Ancelotti mostró su alegría un día después de que el Real Madrid anunciase la renovación del técnico hasta el 30 de junio de 2026. «He renovado porque el equipo ha tenido éxito en los años pasados y este año lo está teniendo también. El club ve que hay un buen ambiente entre nosotros y esto es muy importante porque sin una buena relación entre el entrenador y los jugadores el club no puede tener éxito. Obviamente, agradezco al club la renovación, pero también a los jugadores, que están mostrando una actitud extraordinaria», señaló el italiano en los medios de la entidad de Chamartín, donde destacó la unidad que existe en la 'casa blanca'.

«El Real Madrid es para mí, sobre todo, una familia. El ambiente que genera este club a su alrededor es muy familiar, empezando por el presidente. Cada uno de nosotros saca lo mejor porque trabajamos en un ambiente familiar», reseñó Ancelotti, quien dijo estar «muy contento de seguir soñando en este club, con esta afición y estos jugadores».

Con diez titulos a sus espaldas como timonel del Real Madrid, lo que le sitúa a solo uno de Zinedine Zidane y a cuatro del recordman Miguel Muñoz, el transalpino tendrá la ocasión de seguir ampliando su leyenda, motivo por el cual quiso dar las gracias a Florentino Pérez, quien le repescó en el verano de 2021 después de conquistar la Décima durante su primera etapa en el Real Madrid. «Lo considero un padre de familia y un hombre que en el fútbol ha logrado lo que nadie ha sido capaz de lograr. Sigue manteniendo una motivación muy fuerte porque es el primer aficionado de este club. Lo era desde pequeño y esto le permite tener un amor especial por esta camiseta. Mantiene al club en lo más alto. Lo que ha hecho en los últimos 20 años es bastante importante para el Real Madrid, como lo fue Santiago Bernabéu en la era de los años 50«, manifiesa sobre el dirigente.

«El futuro de este club va a ser exitoso»

Uno de los motivos que más ha pesado en favor de la renovación de Carlo Ancelotti ha sido su hábil manejo de la relación entre veteranos y noveles, así como el impulso que les ha dado a estos últimos. Carletto está feliz por lo logrado pero, sobre todo, se muestra optimista acerca de lo que está por venir. «Este club tiene futuro. El pasado ya está escrito y el presente lo estamos escribiendo. Sobre todo, tiene futuro con una plantilla muy joven y jugadores con mucho talento. El futuro de este club va a ser exitoso, como lo fue el pasado y lo está siendo el presente. Con la generación de nuevos futbolistas que están saliendo, el futuro del Madrid va a ser muy exitoso», dice el técnico.

Mirando en retrospectiva, Ancelotti destaca algunos de los grandes episodios que han cincelado su estancia en el Real Madrid. «Hay muchos. Empezamos por la carrera de Bale en Valencia en la final de Copa, el gol de Ramos en 2014 o los momentos que se vivieron en la Decimocuarta: la semifinal o la remontada contra el PSG. No olvido ningún momento. La victoria en la Liga, la Supercopa o la Copa del Rey del año pasado. Todos los títulos son importantes y no se pueden olvidar», apunta el preparador de Reggiolo, siempre a la caza de nuevos objetivos. «Lo que ha pasado es pasado. Miro hacia delante y cuando me dicen que he ganado cuatro Copas de Europa solo pienso en ganar la quinta el próximo año», explica.

Además, se muestra orgulloso por la oportunidad que se le presenta de ser el técnico que estrene la remodelación del Santiago Bernabéu. «Me gustaría entrenar al equipo cuando inauguren el nuevo Bernabéu. Con esta renovación puedo pensar que el día que este equipo juegue su primer partido en el nuevo Bernabéu estaré en el banquillo. Esto es bueno para mí», acota.