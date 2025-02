Ancelotti: «Courtois va a jugar mañana, Lunin el miércoles y después veremos»

Óscar Bellot Madrid Viernes, 3 de mayo 2024, 13:30 Comenta Compartir

Carlo Ancelotti confirmó el regreso de Thibaut Courtois este sábado frente al Cádiz, la titularidad de Andriy Lunin el próximo miércoles en la vuelta de semifinales de la Champions frente al Bayern y eludió adelantar acontecimientos más allá. «Courtois va a jugar mañana, Lunin el miércoles y después veremos», dijo el técnico del Real Madrid en la previa de una jornada en la que los blancos pueden entonar el alirón.

Para ello, el conjunto de Chamartín necesitaría ganar al Cádiz y que el Barça tropiece en la visita que el cuadro azulgrana rendirá al Girona en Montilivi. Es decir, los blancos tienen el título en el bolsillo, pero para poder certificarlo matemáticamente este sábado tendrán que poner un ojo en lo que suceda en su estadio y otro en lo que ocurra en el feudo gironí. De ahí que Carletto no quisiese hablar de una hipotética celebración. «El objetivo que tenemos mañana es sumar tres puntos para acercarnos a ganar esta competición. Solo tenemos esto en la cabeza, no pensamos en lo que puede pasar después. Solo sumar tres puntos contra un equipo que está peleando por no descender», incidió.

«Pensaremos en las celebraciones el día en que matemáticamente seamos campeones», abundó el preparador de un equipo que se encuentra en un escenario parecido al que se configuró un par de temporadas atrás, cuando el Real Madrid se proclamó campeón de Liga en medio de su eliminatoria de semifinales de la Champions frente al Manchester City. «Cuando jugamos con el Espanyol estaba en nuestra mano y ahora no está en nuestra mano. Nos faltan cuatro puntos. Tenemos que sacar tres puntos mañana si es posible y luego otro punto. No queremos hablar de celebración porque no está en nuestra mano todavía», especificó al respecto.

Más allá de las cábalas sobre el alirón, el choque ante el Cádiz viene marcado por el regreso de Courtois nueve meses después de que el belga se rompiese el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. «Thibaut está bien, mañana va a jugar él. Es una muy buena noticia para nosotros que vuelva. Tiene mucha ilusión y todos estamos encantados», indicó Ancelotti, quien no quiso ir más allá cuando le interrogaron acerca de si el gigante de Bree sería su elección bajo palos en caso de que el Real Madrid se clasifique para la final de la Champions.

«La final que tenemos en la cabeza es la final del miércoles contra el Bayern, donde va a jugar Lunin. Después veremos», atajó en una rueda de prensa en la que señaló que, cuando regresa un futbolista después de tanto tiempo en el dique seco lo más complicado de recuperar es «la lectura de las situaciones en el campo». «Cada uno necesita el tiempo para adaptarse a su manera. A nivel físico están muy bien. Después son las lecturas de las situaciones lo que tenemos que evaluar», apuntó en una comparecencia en la que expresó su satisfacción por la temporada que están llevando a cabo sus futbolistas.

La clave del éxito

El Real Madrid solo ha perdido dos partidos en lo que va de curso y tiene a tiro el que sería el quinto doblete Liga-Champions para el club de Chamartín. ¿Es esta la mejor campaña que recuerda Ancelotti? «Nunca me ha pasado con solo dos derrotas. Ojalá podamos seguir con esta racha. La plantilla lo ha hecho muy bien, con mucho compromiso, han aportado todos muchísimo. Llegamos al tramo final de la temporada muy ilusionados y con muchas ganas de ganar títulos», indicó un técnico que ve «un compromiso colectivo extraordinario» y la «falta de egos» como principales claves del trayecto recorrido.

Tuvo tiempo también Ancelotti para analizar el cambio de roles que han asumido Rodrygo y Vinicius en los últimos partidos, con el paulista recostado en el flanco izquierdo del ataque y Vinicius jugando más por dentro. «En el momento en el que pusimos a Rodrygo en la izquierda y Vinicius por dentro, Rodrygo marcó contra el City dos goles y Vinicius marcó los dos goles en la semifinal. Ha salido muy bien», resaltó Carletto, quien volvió a reconocer no obstante que su equipo estuvo «demasiado pasivo» en el aspecto defensivo el martes frente al Bayern, sobre todo en la primera parte, y recalcó la necesidad de «mejorar» en dicha faceta de cara al duelo de vuelta que acogerá el Santiago Bernabéu el próximo miércoles.

Se refirió asimismo a Bellingham. El inglés estuvo deslucido en el Allianz Arena, algo que Ancelotti atribuyó al bajón físico derivado de la gastroenteritis que sufrió la semana anterior. «Tuvo un virus intestinal el miércoles por la noche que no le dio la posibilidad de recuperar una semana después al cien por cien. Ahora está muy bien y lo hará muy bien, como siempre lo ha hecho esta temporada», comentó. Le pidieron, por último, que dijese qué consejo le daría a Kroos respecto a su futuro en caso de que el metrónomo de Greifswald fuese hijo suyo. «Que tome la decisión mejor para él», acotó.