Ancelotti pierde a Bellingham durante un mes

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 23 de agosto 2024, 13:18 | Actualizado 16:17h. Comenta Compartir

Malas noticias para Carlo Ancelotti antes del debut del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con el duelo frente al Valladolid correspondiente a la segunda jornada liguera. Jude Bellingham sufre una lesión en el músculo delgado plantar de su pierna derecha y estará alrededor de un mes de baja, con lo cual no jugará hasta después del primer parón de selecciones de la temporada. «Ha tenido un golpe y lo están valorando», había explicado el italiano sobre el estado físico del inglés, apenas una hora antes de que el Madrid hiciese público el parte médico.

El inglés, uno de los miembros ilustres del ataque galáctico que ha conformado el Madrid para esta campaña, se perderá por tanto los duelos ligueros contra el Valladolid el próximo domingo, ante Las Palmas en el Gran Canaria el jueves 29 y frente al Betis en el Bernabéu el domingo 1 de septiembre. También estará ausente de la primera ventana FIFA del curso, en la que Inglaterra se medirá a Irlanda en Dublín y a Finlandia en Wembley en la Liga de Naciones. Posteriormente, tras el parón, llegarán dos platos fuertes para el Madrid, con la visita a la Real Sociedad en Anoeta y el debut en la Champions, todavía por concretar. Dos compromisos a los que Bellingham podría no llegar a tiempo.

La baja de Bellingham se une a las de Camavinga, lesionado antes de la Supercopa de Europa y que estará casi dos meses KO por un esguince del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda, y Alaba, todavía en proceso de recuperación de su rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Sin embargo, Carlo Ancelotti, fiel a su estilo, volvió a regatear cualquier excusa y también cualquier polémica en su rueda de prensa previa al duelo contra el Valladolid. «No hay caso Rodrygo», aseguró categórico el entrenador italiano, que salió al paso de la polémica por el mensaje de WhatsApp difundido por el equipo de comunicación del brasileño y luego posteriormente eliminado, en el que se reivindicaba su peso en el equipo respecto a la fórmula BMV, para referirse a ese tridente formado por Bellingham, Mbappé y Vinicius, que lo excluye.

«He hablado con él, esta semana le he preguntado si había pasado algo, y me ha dicho que el mensaje fue un 'fake', que no había pasado nada. Está muy contento aquí, trabajando bien, ha sido uno de los mejores en estos partidos y no hay ningún problema con él. No hay tema Rodrygo», zanjó Carletto, acostumbrado a deslizarse con armonía sobre los charcos propios de un vestuario repleto de estrellas y sus correspondientes egos.

El técnico transalpino pasa página y se centra ya en el siguiente compromiso del Real Madrid, en el que su equipo necesita reaccionar tras el primer tropiezo del curso contra el Mallorca en Son Moix. Cuenta con un diagnóstico claro del problema en el duelo de Palma y cree haberlo solucionado en esta semana de entrenamientos. «El partido del domingo lo hemos preparado bien y esta semana hemos trabajado en lo que no salió, pues hemos entendido lo que pasó y hemos intentado arreglarlo. Contra el Valladolid va a ser un buen test», valoró. «Fue un partido claro en cuanto a su evaluación. Nos faltó equilibrio en algunos momentos y tenemos que tratar de encontrarlo. Cuando el problema está claro también hay una clara solución», añadió.

El Madrid regresa a Chamartín casi tres meses después de aquel duelo sin goles ante el Betis que sirvió para despedir a Kroos y Carletto es consciente de la expectación de un duelo que ha despachado la práctica totalidad de entradas a la venta a un precio mínimo de 95 euros. «Siempre es importante jugar en nuestro estadio. Tenemos ganas de volver porque hace tiempo que no jugamos ahí y queremos dejar una buena imagen, ganar el partido y pasar un día feliz», explicó el italiano, conocedor de que el gran aliciente estará en el debut de Mbappé ante su nueva afición. «Va a ser un día muy bonito para Mbappé. La afición tiene mucha ilusión con él y seguro de que con la calidad que tiene jugará un buen partido y la afición lo va a disfrutar», señaló.

Sin más fichajes

Con el curso futbolístico en marcha pero el mercado todavía abierto, Ancelotti descarta más fichajes a pesar de la falta de efectivos específicos en la posición de central. «No, lo hemos dicho. Tenemos reemplazo con los jóvenes y a Tchouaméni como recurso de emergencia, por tanto esperamos a Alaba con toda la calma del mundo», aseguró.

El austriaco se recupera todavía de su rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, un mal endémico ante la saturación del calendario y los horarios de los partidos. «Jugamos cuando nos dicen que hay que jugar. Tenemos que tener en cuenta la salud de los jugadores», se limitó a valorar el preparador blanco, al que tampoco preocupa la cesión de Mario Martín al Valladolid a pesar de la lesión de Camavinga. «La lesión de Camavinga es de poco más de un mes, volverá a finales de septiembre, y no podemos bloquear la progresión de un jugador joven por esto. Volverá y lo hará más fuerte y más listo», analizó en cuanto al último movimiento de salida en el club.

Tampoco le quita el sueño la saturación del juego de su equipo por la banda izquierda, un rasgo que se agravó ante el Mallorca después de constatarse contra el Atalanta en la Supercopa de Europa. «Esta es la característica de este equipo en los últimos años por la presencia y la calidad de Vinicius. También Benzema quería jugar por esa zona y Bellingham igual. Ha salido bien en las últimas temporadas y ahora no vamos a cambiar», concluyó, antes de atribuir a la aclimatación de los suyos al nuevo césped el hecho de trasladar el entrenamiento del sábado, el último previo al duelo contra el Valladolid, al Santiago Bernabéu, una decisión que también adelantó un día su habitual comparecencia.