Ancelotti: «Si Kroos se retira dentro de cuatro meses es que tiene huevos»

La decisión que Toni Kroos adoptará sobre su futuro tiene en vilo al madridismo, preocupado por el posible adiós de un jugador determinante a la hora de explicar el dorado ciclo de los blancos en los últimos años. El germano, cuyo fútbol de alta escuela mantiene intacta su vigencia, quiere marcharse por la puerta grande y no verse reducido a un papel secundario. Sus compañeros de vestuario tratan de convencerle para que siga otro año más y Carlo Ancelotti también está poniendo de su parte para que el de Greifswald continúe llevando la manija del Real Madrid con la mira telescópica que tiene instalada en sus botas. Pero, por encima de todo, el técnico italiano mantiene el respeto hacia una leyenda. ¿Qué pensaría si Kroos decidiese retirarse en cuatro meses?, le preguntaron en la previa del duelo contra el Girona. «Pienso que si lo hace tiene carácter, tiene huevos», aseveró el de Reggiolo.

Ancelotti considera importante pero no decisivo el pleito con el Girona que acogerá este sábado el Santiago Bernabéu. «Si ganas mañana tomas ventaja, pero la Liga sigue siendo muy larga. Estamos muy bien posicionados, nosotros y el Girona. El partido de mañana no va a decidir nada de lo que va a ser la Liga en los próximos meses. No creo que la Liga se decida mañana pase lo que pase. Tenemos una puntuación muy alta, nosotros y el Girona. Cuanto antes nos acerquemos a los ochenta puntos, más cerca estaremos de ganar», explicó.

El transalpino espera «un partido exigente» contra un equipo «que lo ha hecho mejor que todos junto al Madrid». «El Girona es un equipo de la Liga doméstica que lo está haciendo muy bien y es el rival más acreditado en este momento», destacó Carletto en una rueda de prensa en la que tiró de ironía cuando le pidieron su opinión acerca de la lona gigante que colocó el Girona en el centro de la capital española para ir calentando el encuentro. «Primero, que la ilusión que tiene el Girona es grande, tienen gran motivación. Pueden ganar el partido y liderar la Liga. Tenemos que tenerlo en cuenta. Segundo, que tienen el dinero para alquilar el espacio en Madrid, que no va a ser barato», indicó.

Ancelotti recibió buenas noticias en el último entrenamiento previo al choque frente al Girona, puesto que tanto Vinicius como Rüdiger, que llevaban toda la semana entre algodones, se ejercitaron con el grupo, algo que no pudo hacer Nacho, baja por una sobrecarga. El técnico confirmó que el brasileño formará parte del once, aunque se mostró más precavido en lo tocante al central alemán. «Rüdiger ha entrenado hoy por primera vez, tenía buenas sensaciones. Si se encuentra a tope va a jugar y si no, no vamos a correr el riesgo. Vinicius está bien», señaló el preparador, que restó importancia a la sanción que le impedirá a Míchel sentarse en el banquillo visitante. «La presencia del entrenador da confianza al equipo, pero no es determinante. Yo fallé en dos partidos y uno lo ganamos con ocho goles y el otro se lo ganamos al Celta», recordó.

Puerta abierta a Miguel Gutiérrez

Se refirió a la situación de Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo criado en La Fábrica que despunta en el Girona pero al que el Real Madrid podría recuperar en verano a cambio de ocho millones de euros. Su evolución no ha pasado desapercibida en la 'casa blanca' y Ancelotti le entreabrió la puerta. «Miguel ha progresado mucho, le ha venido muy bien esta experiencia con el Girona. Está jugando muy bien y en verano tomaremos la decisión junto al Girona y al jugador», desgranó.

Repasó una vez más el asunto de la potería, donde Lunin parece haberle ganado la pugna a Kepa sin que Ancelotti entierre de forma definitiva el debate porque, como recordó en sala de prensa, su intención es «tenerlos a los dos involucrados» ya que «ninguno de los dos merece ser el sustituto».

Por último, trasladó su parecer sobre las tarjetas azules que la IFAB sopesa introducir para sancionar determinadas faltas tácticas y las protestas reiteradas a los árbitros con expulsiones de carácter temporal. Una idea que no parece convencer a Carletto. «La idea que tengo de las reglas es de intentar simplificar lo más posible. No sé si esto simplifica el trabajo del árbitro. El reglamento cada año es más complicado. No sé si la tarjeta azul simplifica o complica el trabajo del árbitro», manifestó.