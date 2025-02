Ancelotti: «La presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo»

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 31 de enero 2024, 12:42 | Actualizado 17:37h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti expresó su respeto por la decisión de Xavi Hernández de abandonar el banquillo del Barça al término de la presente temporada. «Respeto mucho lo que ha dicho Xavi. Tenemos un trabajo fantástico, con presión, es normal. Respetar todas sus decisiones, palabras y pensamientos», señaló el preparador del Real Madrid, comprensivo con el paso que ha dado su homólogo. «Entiendo la decisión de Xavi», dijo en la previa del encuentro que medirá al Real Madrid con el Getafe, correspondiente a la vigésima jornada de Liga y aplazado en su día debido a la participación de los blancos en la Supercopa de España.

«Partido crucial, muy difícil, que nos va a exigir mucho. El equipo está bien y ojalá se pueda plantear un partido bueno ante un equipo muy sólido, que juega bien y es muy contundente en los duelos», manifestó el técnico del Real Madrid, que no escatimó elogios hacia el conjunto azulón y hacia su entrenador, José Bordalás. «Están bien organizados. Juega bien y tiene jugadores de calidad. Mayoral ha marcado 14 goles, es un equipo muy directo, pelea bien en los duelos, está organizado atrás. Es un equipo que me gusta y tengo que felicitar a mi amigo Bordalás, que está haciendo un trabajo fantástico», resaltó.

Ancelotti, que considera que «la presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo», reveló que cuando más estrés sufrió fue al inicio de su carrera en los banquillos, cuando estaba en la segunda división italiana. Me costaba mucho manejar el estrés y le dije a mi asistente que al 2000 no llegaba. Poco a poco te acostumbras», detalló en una rueda de prensa en la que volvió a sacar pecho por la profundidad de su plantilla, clave a la hora revertir hasta diez choques en los que el Real Madrid ha comenzado perdiendo. «Hemos tenido partidos donde nos hemos adelantado en el marcador y otros en los que hemos tenido que remontar. El hecho de remontar significa que tenemos recursos en la plantilla y que los jugadores que entran siempre aportan», argumentó.

Trato singular a Modric

Mostró además su respeto por Modric, «una leyenda del fútbol y del Real Madrid» cuya continuidad en el club está en el aire debido al papel secundario que está teniendo en la presente campaña. «Las decisiones para la próxima temporada las tiene que tomar él», analizó el de Reggiolo, que no ha contado con el croata en las dos últimas citas y ni siquiera le ha puesto a calentar. «Un jugador joven puede calentar y si no juega no pasa nada. No lo puedo hacer con Modric, que tiene 39 años, ha ganado cinco Champions y es una leyenda», explicó.

A diferencia de lo que venía haciendo en las últimas semanas, Ancelotti mantuvo esta vez en secreto el nombre del portero que formará bajo palos ante el Getafe y ensalzó el papel de Vinicius, de nuevo determinante el pasado sábado para que los blancos certificasen la remontada ante la U. D. Las Palmas. «A nivel futbolístico ha llegado a su máximo nivel, está bien físicamente, está aportando mucho. Siempre es muy peligroso y aporta a nivel ofensivo. A veces lo intenta cuando no tiene que intentarlo pero esto es su fuerza, desgastar al rival», manifestó sobre el '7'.

Por último, abogó una vez más por ir paso a paso con Arda Güler. «Está progresando muy bien, cada día es mejor a nivel físico y se está acostumbrando a la intensidad que tenemos. A nivel físico está bien y va a tener minutos. Paciencia con él. Entiendo que hay mucha presión sobre él. Hay un país entero, que es Turquía, que quiere ver a Arda Güler jugar en el Real Madrid. Pero el chico, el niño, tiene 18 años y tendrá tiempo para jugar en el Real Madrid», acotó.