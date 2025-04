Ancelotti: «Casemiro quiere probar un nuevo desafío y lo entendemos»

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 19 de agosto 2022, 13:36 | Actualizado 14:02h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti confirmó el secreto a voces. Casemiro tiene el firme propósito de abandonar el Real Madrid y así lo ha trasladado tanto al club como al técnico italiano, que prefirió evitar paños calientes y explicar la situación tal y como es ahora mismo, cuando a falta de oficialidad y con las negociaciones en marcha, todo apunta a la salida del brasileño rumbo al Manchester United.

«Casemiro quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad, y tanto el club como yo mismo lo entendemos. Por lo que ha hecho en este club y la persona que es tenemos que respetar este deseo que él tiene», comenzó exponiendo el entrenador transalpino en la rueda de prensa previa al partido entre el Celta y el Real Madrid, sin tapujos.

«Hay negociaciones en este momento, nada es oficial, sigue siendo jugador del Real Madrid, pero está claro que su voluntad es la de salir y si sale y encuentran un acuerdo tenemos recurso para reemplazarlo», añadió a continuación, transmitiendo la postura oficial del club, que asume la hipotética marcha del que ha sido su mediocentro defensivo de referencia durante casi una década con las espaldas cubiertas tras el fichaje de Tchouaméni.

Durante las últimas horas se especuló con la ascendencia de Carletto en el jugador, así como con la amistad del hijo del técnico y segundo entrenador del Madrid, Davide, para acabar por convencer al centrocampista de continuar vistiendo de blanco. «No», respondió categórico cuando se le preguntó por si habría tratado de persuadir a Casemiro. «Tengo mucha confianza con él, nos ha ayudado mucho y entonces, escuchando su voluntad, no hay manera de volver atrás», añadió en este sentido.

«Yo creo que los aficionados lo entienden porque para hacer una evaluación debemos tener en cuenta el cariño y el respeto que todos tienen por un jugador. No estamos enfadados ni tristes. Está claro que a nivel personal, cuando pasas tanto tiempo con una persona tan amable y profesional no estás contento con su marcha, pero lo aceptas y lo respetas», insistió en cuando a su valoración personal de la decisión del futbolista, que ha pillado por sorpresa al madridismo.

Posibles alternativas

«Si la negociación sigue no va», aclaró sobre la presencia de Casemiro en la convocatoria para Vigo. «Dentro de la plantilla hay recambio, tenemos muchos jugadores buenos que pueden jugar en esta posición. Tchouaméni ha sido fichado para esta posición y es uno de los mejores mediocampistas defensivos del mercado. Después hay la opción de Toni Kroos, que puede jugar en esta posición, como ha jugado el segundo año mío aquí. Tenemos a Camavinga también», expuso Carletto sobre las opciones que le quedan para el puesto una vez que en el club se impone la idea de no acudir al mercado.

«Había rumores de que esto podía pasar pero no les hice mucho caso hasta ayer, cuando me di cuenta de que esto podía pasar. Las cosas cambian, pero los planes del Real Madrid no. Estos planes son los de luchar y competir por todas las competiciones», concluyó el preparador blanco, que ejerció una vez más como perfecto embajador del club.