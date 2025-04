Balde denuncia insultos racistas en el Coliseum

Amador Gómez Madrid Sábado, 18 de enero 2025, 23:54 Comenta Compartir

Alejandro Balde denunció haber sido víctima de insultos racistas durante la primera parte del partido disputado en el Coliseum entre el Getafe y el Barça. El lateral izquierdo azulgrana comunicó al asistente de González Fuertes los ataques recibidos justo al final del primer tiempo y el árbitro asturiano activó el protocolo antirracismo antes del inicio de la segunda mitad y reflejó el incidente en el acta.

«He recibido varios insultos racistas. No debería de seguir pasando. Fue en la primera parte y se lo dije al árbitro, que activó el protocolo. No sé exactamente cómo va ese protocolo y tengo que intentar olvidar lo que ha pasado», desveló Balde, que no especificó desde dónde procedieron los insultos racistas.

«No lo sabía, pero me sumo en contra de cualquier comentario o cántico racista. Me sumo totalmente. Si es verdad, que dén con ellos y los saquen de los campos de fútbol», comentó el técnico del Getafe, José Bordalás, cuando fue preguntado en conferencia de prensa por los insultos proferidos contra Balde.

También el entrenador del Barça, Hansi Flick, lamentó las agresiones verbales al futbolista. «Es increíble, no hay espacio para esto en el fútbol ni en la vida. Esa gente debería estar en casa y hay que luchar contra eso. La gente que está alrededor de ellos debería hacer algo, porque es injusto e irrespetuoso», reconoció el técnico alemán.