HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio forestal en Monesterio evoluciona «favorablemente»
Mariano remata en el amistoso del miércoles ante el Huesca Blanca Castillo

El Alavés apuesta por Mariano Díaz: firma hasta 2027

El delantero hispano-dominicano de 32 años, sin equipo desde mayo de 2024, llevaba 24 días entrenando con los albiazules

Jon Prada

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:35

Mariano Díaz (Premiá de Mar, 1993) es nuevo jugador del Deportivo Alavés. El delantero hispano-dominicano de 32 años firma por dos temporadas (hasta 2027) ... con los albiazules, convirtiéndose en la séptima incorporación de este mercado tras Pablo Ibáñez, Jonny Otto, Raúl Fernández, Yusi, Calebe y Aleñá. «A veces, sólo necesitas un lugar donde crean en ti. Lo mejor, está por escribir. Mi mejor versión, está por llegar», ha confesado el internacional por la República Dominicana tras oficializarse su fichaje. 24 días después de comenzar a entrenar con los vitorianos en busca de ponerse en forma y encontrar destino tras estar sin equipo desde que dejara el Sevilla en mayo de 2024, el ex, entre otros, del Real Madrid y del Olympique Lyon refuerza el ataque de los vitorianos, debilitados tras el traspaso de Panichelli al Estrasburgo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  3. 3 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  4. 4

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  5. 5 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  6. 6 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  7. 7 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  8. 8 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes Â«que le interesabanÂ»
  9. 9 Rodeada de sierras y con agua cristalina: así es la única playa de Bandera Azul en la provincia de Cáceres
  10. 10 Muere un niño de tres años tras caer a una piscina en Córdoba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Alavés apuesta por Mariano Díaz: firma hasta 2027

El Alavés apuesta por Mariano Díaz: firma hasta 2027