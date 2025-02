Agüero, emocionado en su adiós: «Es un momento muy duro»

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 15 de diciembre 2021, 12:56 | Actualizado 17:55h. Comenta Compartir

Sergio Agüero puso ayer punto final a su carrera. Lo hizo en un acto cargado de emotividad, en el que el argentino se despidió entre lágrimas, rodeado por sus familiares y compañeros, así como por Joan Laporta y representantes de los clubes por los que ha pasado a lo largo de su exitosa carrera. Entre los asistentes Pep Guardiola y Txiki Begiristain, entrenador y director deportivo del Manchester City. También Antonio López, excompañero del Kun en el Atlético, y el consul argentino en Barcelona.

Le costó y mucho al ya exjugador comenzar a explicar los motivos de su prematuro adiós al fútbol y sus lágrimas fueron respondidas por los aplausos de los presentes. «Esta comparecencia es para comunicar que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro, pero estoy feliz por la decisión que tomé porque lo primero es la salud. Los médicos me dijeron que lo mejor era dejar de jugar, hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza pero no la hubo», dijo a continuación, tratando de quitarse de encima esa gran losa que le pesaba en las últimas semanas, cuando en su cabeza se fraguó este desenlace.

«Estoy muy orgulloso de mi carrera. Siempre soñé con jugar al fútbol, en Primera División en Argentina, pero nunca soñé con llegar a Europa. Muy agradecido al lugar donde me formé, Independiente; al Atlético, que apostó por mí cuando tenía 18 años; al City, donde saben lo que siento por ese club. Ahora también al Barça. Ya sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo y desde que llegué me trataron muy bien, pero las cosas pasan por algo», recordó el jugador bonaerense, roto sentimentalmente por una decisión muy dura, tan difícil de asimilar y a la que se ha visto abocado por los problemas cardíacos que se le detectaron tras sufrir una arritmia en el duelo entre el Barça y el Alavés en el Camp Nou.

A los 33 años ya puede presumir de una trayectoria profesional plena, que tras un inicio muy precoz y a lo largo de casi dos décadas le ha permitido brillar con las camisetas de algunos de los grandes clubes del fútbol actual. Sin embargo, lo inesperado de la decisión cuando afrontaba la que quizás fuera la última gran aventura sobre el césped ayuda a entender las sensaciones de las últimas semanas para un futbolista al que aún le quedaba cuerda para alguna temporada más.

Récord de precocidad

Nacido en el seno de una familia humilde de siete hermanos, Agüero comenzó en Independiente de Avellaneda, el club más laureado en la Copa Libertadores de América con sus siete trofeos. Tenía entonces 15 años recién cumplidos y su estreno supuso un récord, pues fijó un nuevo registro como el jugador más joven en debutar en la Primera División Argentina, superando a un tal Diego Armando Maradona.

En el fútbol argentino derribó rápidamente la puerta, ganándose el salto a Europa en 2006, con apenas 18 años, cuando firmó por el Atlético. Ídolo de la afición colchonera en una etapa en la que los rojiblancos comenzaban a recuperarse tras unos años de vacas flacas en la entidad, su salida del club, finalmente al Manchester City aunque rodeada de especulaciones sobre un posible fichaje por el Real Madrid, le convirtió durante mucho tiempo en el foco de las iras de la afición atlética.

Ya en la parte 'sky blue' de la ciudad de Mánchester se convertiría en un icono. Hoy es el máximo goleador de la historia 'citizen' después de la década dorada del club, aderezada por cinco títulos de la Premier League inglesa y hasta quince trofeos en total. Para el recuerdo quedará ese gol decisivo en el tramo final del partido contra el Queens Park Rangers, que en 2012 le dio al City el trono de Inglaterra más de cuatro décadas después.

Solo la Champions y el Mundial se le han resistido, aunque el pasado verano pudo desquitarse con la selección argentina junto a su amigo Lionel Messi, con un título de la Copa América que puso fin a 28 años de sequía en la Albiceleste.

Ampliar Casillas, De la Red o Eriksen, marcados por dolencias coronarias El caso de Agüero no es único. Los problemas de corazón también precipitaron la retirada de Iker Casillas, después de sufrir un infarto de miocardio. El danés Christian Eriksen, que cayó desplomado durante un partido de la Eurocopa, mantiene todavía la esperanza de poder jugar de nuevo, ya sea en el Inter o en otro club. Unos años antes, el madridista Rubén de la Red tuvo que colgar las botas a los 23 años después de sufrir un síncope durante un partido de Copa en Irún.